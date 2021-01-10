Skoda Kushaq, 7 лучших авто и фейерверки от Kia: главное за неделю

Презентация кроссовера Skoda Kushaq, список 7 лучших авто в Европе и яркое фейерверк-шоу от компании Kia – дайджест самых читаемых новостей минувшей недели.

Первая неделя наступившего года оказалась очень насыщенной событиями. И началась она с грустного события. Американский General Motors лишился очередного своего бренда. На этот раз печальная судьба Oldsmobile, Pontiac, SAAB, Saturn и других марок, входивших в некогда могучий концерн, постигла австралийский Holden.

Первенец австралийской марки Holden – седан 48-215 выпускался с 1948 по 1953 год media.gm.com

Электрификация – основной тренд автомобильной отрасли, а один из крупнейших автопроизводителей в мире –компания Toyota – неукоснительно ему следует. Об особенностях развития "зеленых" технологий японского концерна – в обзоре АвтоОбоза.

Водородные топливные элементы – одно из направлений развития "зеленых" технологий Toyota – реализовано в седане Mirai toyota.com

По итогам 2020 года в Украине зарегистрировали 85,5 тысяч новых автомобилей, что всего на 3% меньше, чем годом ранее. AutoOboz разобрался, какие модели привлекали наших автомобилистов больше всего и выяснил, сколько эти машины стоят.

Kia Sportage – самый востребованный автомобиль на украинском рынке по итогам 2020 года

Мы уже привыкли к тому, что кроссоверы – самый популярный тип машин на автомобильном рынке. Однако так было не всегда. AutoOboz вспоминал самые неудачные "городские внедорожники", которые не понравились покупателям.

Pontiac Aztec оказался смелым, но неудачным экспериментом media.gm.com

Еще одним интересным событием стал дебют нового кроссовера от компании Skoda. Пока речь идет только об анонсе названия, но даже оно вызвало неоднозначную реакцию.

Skoda Kushaq – новый компактный кроссовер для индийского рынка skoda-storyboard.com

В южнокорейской компании Kia решили начать жизнь "с чистого листа", точнее, с нового логотипа, а, чтобы все это запомнили надолго, провели грандиозное шоу с фейерверками и даже установили рекорд Гиннесса по количеству используемых дронов.

По случаю презентации нового логотипа компания Kia устроила грандиозное пиротехническое шоу kianewscenter.com

В Европе подвели итоги года и определили семерку финалистов престижного конкурса "Автомобиль года". До 1 марта жюри предстоит нелегкий выбор – определить лучшего среди них.