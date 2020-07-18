Сборка Лада в Украине и почти бесплатные электрокары – ТОП недели

Сборка Лада в Украине, почти бесплатные электрокары, поломанная из-за дождя Tesla и уничтоженный BMW – главное за неделю от AutoOboz.

На заводе ЗАЗ в Запорожье началось производство Лада Ларгус, которая является копией универсала Renault Logan MCV первого поколения.

С прошлого месяца в Германии действует субсидия на покупку электрокара в размере 9000 евро. Это позволило местному дилеру предоставлять электромобили Renault Zoe в лизинг фактически бесплатно.

В Германии начали бесплатно раздавать электромобили. Фото: Renault

Владелец Tesla Model 3 пожаловался автопроизводителю на низкое качество электромобиля. Его авто рассыпалось прямо во время движения, при этом подобное уже происходило с другим экземпляром.

В США на аукцион выставили необычный "биток". Гибридный суперкар BMW i8 пострадал от рук вандалов, и теперь его готовы отдать за сущие копейки.

BMW i8, стартовая цена которого - 100 долларов. Фото: erepairables.com

Внедорожник УАЗ Патриот в обновленном виде покажут в конце 2021 года – на данный момент это наиболее оптимистичная дата, которую до этого постоянно откладывали. Не исключено, что в дальнейшем сроки перенесут на 2022 год.

Популярный блогер решил выяснить одну из самых странных загадок вторичного авторынка. А именно, узнать, почему же в нашей стране подержанные Renault Logan нередко продают по цене нового авто, а иногда и дороже.