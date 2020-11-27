В сети показали самое маленькое авто в мире: оно чуть больше чемодана. Фото

Пользователям сети напомнили о самом маленьком трехколесном автомобе с крайне очаровательной внешностью Peel P50. Это микроавто-мотоколяску в 1963-64 годах производила Peel Engineering Company из Великобритании, оно может вместить одного взрослого человека и сумку.

Его рекламное фото, где женщина держит в одной руке чемоданчик, а второй подымает автомобильчик, было опубликовано на просторах Facebook с пометкой, что авто разгоняется до 64 км/час. Юзеры подчеркнули, что машинка довольно милая, но на сегодняшних дорогах такую бы "просто раздавили" (чтобы посмотреть больше фото, доскролльте новость до конца).

Так, в комментариях под фото пользователи начали шутить о том, как в таком мини-автомобиле мог разместиться водитель. Одни удивлялись, мол, как его вообще можно назвать средством передвижения, другие же сравнивали с современными "Смартами".

Peel P50 выпускали в 1963-64 годах

"Интересно, в самолет с таким пускают, или надо в багаж сдавать...", "64 км в час на таком как-то боязно", "А мы в эти годы только на лошадях", "Классно, и подводить никого не надо", "Тогда это можно было, сейчас в таком потоке машин раздавят, разве что будет летать", "Самокат его задавит", "У меня сосед на такой гоняет. Смарт", "Кажется, сумку положить уже некуда...", "Как говорил Карсон, "ее нужно сложить вчетверо", "В СССР через 7 лет на б/у оборудовании той же Великобритании начнут производить туалетную бумагу", "Патрульный остановит и спросит: "Вас с какой карусели сорвало?", "Как мопед, только с крышей...", "Но есть ли там тормоза?", "Чемодан на колесиках. Пробки не страшны", "Это Кэрри Брэдшоу и ее аксессуар к сумочке", "Показали бы лучше, как она в этом авто мчит во всю", "Как она там помещается? Колени на уровне ушей?", "С ним прям и в лифт можно", – поделились мнением пользователи.

Peel P50 производила компания Peel Engineering Company из Великобритании

Что известно о Peel P50

Британский однодверный и одноместный автомобиль Peel P50 выпускали с 1963 по 1964 годы. Он официально занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самое маленькое серийное авто. Его длина составляет почти 134 сантиметра, высота – 117 см, а ширина всего 99 см. На своих трех колесах машинка весом 59 килограмм, 49-кубовым двухтактным двигателем от мопеда с мощностью в 4,2 л. с. разгоняется до 61 км/час (по иным данным, до 64 км/час).

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Peel P50 занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самое маленькое серийное авто

Модель Peel P50 выпускалась ограниченным "тиражом". Всего было выпущено 50 экземпляров. В наше время сохранилось около половины таких "малышей" и каждый стоит более $100 тысяч.

Peel P50 разгоняется до 61-64 км/ч

Например, в марте 2016 года Peel P50 1964 г. в. ушел с торгов Sotheby’s, передает "Автоблог". Тогда за миниатюрное авто новый владелец, имя которого осталось в секрете, отдал $176 тысяч. Хотя первоначальная цена микромобиля была более чем в 30 раз меньше. В 2010 году производство Peel P50 было возобновлено.

В 60-х годах было выпущено 50 экземпляров Peel P50

Длина Peel P50 составляет почти 134 сантиметра, высота – 117 см, ширина – 99 см

Peel P50 имеет только три колеса

Машинка весит 59 килограмм

У Peel P50 – 49-кубовый двухтактный двигатель от мопеда с мощностью в 4,2 л. с.

Микроавто Peel P50

В 2010 году производство Peel P50 было возобновлено

В марте 2016 года Peel P50 1964 г. в. ушел с торгов за $176 тысяч

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