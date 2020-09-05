Самые дешевые авто в Украине и тюрьма за угон – главное за неделю

Самые дешевые авто в Украине, охлаждение авто в жару и тюрьма за угон – все самое важное и интересное за неделю от АвтоОбоз.

Покупка нового автомобиля всегда остро интересует украинцев. Несмотря на то, что в нашей стране рынок б/у авто доминирует над новыми предложениями, многие мечтают о машине "из салона". На что можно обратить внимание за $10 000?

В Японии придумали простой и быстрый способ охладить машину, простоявшую долгое время на солнце.

Автомобилисты нередко сталкиваются с ситуацией, когда при остановке полицией не включают "аварийку" и неожиданно получают штраф за данное нарушение. Однако на деле этот штраф является незаконным.

Полиция не имеет права штрафовать водителя за невключенную аварийку при остановке.

В четверг, 3 сентября, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу авто.

В Украине появилось объявление о продаже необычного автомобиля. Речь идет о незаконченном проекте, копии Mercerdes-Benz G-Class в исполнении Brabus. Машину строили на базе знаменитой ЛуАЗ-969 "Волынь".

Компактный кроссовер Peugeot 3008 обновили для 2021 модельного года. Автомобиль получил довольно агрессивный дизайн и новое оснащение.