Ремонт авто за секунду и крутой ЛуАЗ – ТОП недели

Ремонт авто за секунду, необычный "герой парковки", самый крутой украинский внедорожник ЛуАЗ и опасный электромобиль из России – только важное за неделю от AutoOboz.

Несколько дней назад в сети появилось видео одного интересного автомобильного лайфхака – устранение вмятины на современной машине с помощью клейкой ленты.

Как устранить вмятину на авто своими руками - лайфхак

В Одессе заметили необычного героя парковки. Владелец Toyota Land Cruiser Prado из Приднестровской Молдавской Республики оставил свой внедорожник посреди газона.

Украинский внедорожник ЛуАЗ-969 показали в необычном крутом тюнинге. Автомобиль сильно преобразился и получил новое оборудование.

Уникальный ЛуАЗ показали на фото. Фото: topgir.com.ua

Сколько машина может проехать на горящей лампочке уровня топлива? Блогеры решили дать ответ на этот вопрос.

Сколько машина может проехать "на лампочке". Фото: playtech.ro

Бюджетный электромобиль Zetta – новое российское авто, которое пытаются отправить в производство на протяжении нескольких лет. Теперь стало известно о проблемах с безопасностью машины.

Производство Zetta планируют начать до конца 2020 года. Фото: drom.ru

В Киеве засняли необычный Smart. Немецкая малолитражка привлекла внимание своим "радикальным" тюнингом, главным элементом которого является защита от ударов при ДТП.