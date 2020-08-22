Разбитый Rolls-Royce и украинский электрокар за $5000 – ТОП недели

Разбитый Rolls-Royce в Киеве, казус с новой моделью Лада, старая Toyota Camry и новый украинский электромобиль – самое важное за неделю от AutoOboz.

В Киеве произошло очень дорогое ДТП. По неизвестным причинам шлагбаум упал на купе Rolls-Royce Wraith. К сожалению, без повреждений не обошлось.

Производитель автомобилей Лада АвтоВАЗ объявил конкурс на определение названия для новой модели. Российские пользователи сети начали смеяться над этой идеей и предлагать комичные варианты.

В Америке нашли Toyota Camry, которая не проходила плановое ТО на протяжении 160 000 км.

Toyota Camry, которую не обслуживали 160 000 км. Скриншот видео

На выставке EcoDrive TECH 2020 в Киеве показали отечественный электромобиль за $5000. Авто под названием ELMIZ mini подготовила столичная компания Электропрайд.

ELMIZ mini получился очень компактным. Фото: Facebook Вадима Игнатова

В Европе живой рынок б/у авто позволяет владельцам старых машин продавать их очень дешево. В то же время украинцы готовы расстаться с автомобилем только за большие деньги. Мы решили узнать, сколько стоят самые дешевые машины в Украине.

В YouTube появилось видео, которое наглядно показывает, что происходит, когда у автомобиля лопается шина на большой скорости. Ролик был снят на трассе Нюрбургринг в Германии камерой, установленной в салоне самой машины.