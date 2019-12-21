Обязательный техосмотр и разбитый Гелендваген в Киеве: главные новости недели

Поддельный Tesla Cybertruck, разбитый Мерседес Гелендваген в Киеве (за $500 000!) и возврат обязательного техосмотра, который может снизить цены на б/у авто – автомобильная неделя удивила.
OBOZREVATEL собрал главные события в одном месте.
Удивительно, однако в России уже заметили Tesla Cybertruck, хотя новейший электромобиль еще не поступил в продажу. Наверняка основой конкретного экземпляра послужила Лада.
Mercedes G800 от Brabus – роскошная и невероятно мощная версия Гелендвагена. Внедорожник за полмиллиона долларов уже разбили в Киеве.
Разбитый Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar
скриншот из видео
Со временем емкость батарей в электромобилях снижается, из-за чего падает эффективность и уменьшается запас хода. Свежее исследование показало конкретные цифры.
Деградация АКБ в среднем за год составляет 2,3%
carscoops.com
Компания Hyundai подготовила компактный бюджетный седан с ярким дизайном. Новинка может появиться на европейском рынке, в том числе и в Украине.
Лада Нива 2020 года полностью рассекречена. Автомобиль получил новый салон, который почти не отличается от старого. А ведь модели уже более 40 лет!
Салон Лада Нива 2020 не кажется новым или хотя бы современным
lada.ru
Возврат обязательного техосмотра в Украине предварительно запланирован на 2020 год. Это может вызвать серьезное падение цен на рынке б/у авто.
Подержанные авто подешевеют, если вернут ТО
autocentre.ua
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