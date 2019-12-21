Обязательный техосмотр и разбитый Гелендваген в Киеве: главные новости недели

Поддельный Tesla Cybertruck, разбитый Мерседес Гелендваген в Киеве (за $500 000!) и возврат обязательного техосмотра, который может снизить цены на б/у авто – автомобильная неделя удивила.

OBOZREVATEL собрал главные события в одном месте.

Удивительно, однако в России уже заметили Tesla Cybertruck, хотя новейший электромобиль еще не поступил в продажу. Наверняка основой конкретного экземпляра послужила Лада.

Mercedes G800 от Brabus – роскошная и невероятно мощная версия Гелендвагена. Внедорожник за полмиллиона долларов уже разбили в Киеве.

Разбитый Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar скриншот из видео

Со временем емкость батарей в электромобилях снижается, из-за чего падает эффективность и уменьшается запас хода. Свежее исследование показало конкретные цифры.

Деградация АКБ в среднем за год составляет 2,3% carscoops.com

Компания Hyundai подготовила компактный бюджетный седан с ярким дизайном. Новинка может появиться на европейском рынке, в том числе и в Украине.

Лада Нива 2020 года полностью рассекречена. Автомобиль получил новый салон, который почти не отличается от старого. А ведь модели уже более 40 лет!

Салон Лада Нива 2020 не кажется новым или хотя бы современным lada.ru

Возврат обязательного техосмотра в Украине предварительно запланирован на 2020 год. Это может вызвать серьезное падение цен на рынке б/у авто.

Подержанные авто подешевеют, если вернут ТО autocentre.ua

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