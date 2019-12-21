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21 декабря • обновлено в 18:26
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Обязательный техосмотр и разбитый Гелендваген в Киеве: главные новости недели

1.3т
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Поддельный Tesla Cybertruck, разбитый Мерседес Гелендваген в Киеве (за $500 000!) и возврат обязательного техосмотра, который может снизить цены на б/у авто – автомобильная неделя удивила.

OBOZREVATEL собрал главные события в одном месте.

Удивительно, однако в России уже заметили Tesla Cybertruck, хотя новейший электромобиль еще не поступил в продажу. Наверняка основой конкретного экземпляра послужила Лада.

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Подделка Tesla на базе "Лады" обошлась в $1300

Mercedes G800 от Brabus – роскошная и невероятно мощная версия Гелендвагена. Внедорожник за полмиллиона долларов уже разбили в Киеве.

Разбитый Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Разбитый Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

скриншот из видео

Со временем емкость батарей в электромобилях снижается, из-за чего падает эффективность и уменьшается запас хода. Свежее исследование показало конкретные цифры.

Деградация АКБ в среднем за год составляет 2,3%

Деградация АКБ в среднем за год составляет 2,3%

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Компания Hyundai подготовила компактный бюджетный седан с ярким дизайном. Новинка может появиться на европейском рынке, в том числе и в Украине.

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Лада Нива 2020 года полностью рассекречена. Автомобиль получил новый салон, который почти не отличается от старого. А ведь модели уже более 40 лет!

Салон Лада Нива 2020 не кажется новым или хотя бы современным

Салон Лада Нива 2020 не кажется новым или хотя бы современным

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Возврат обязательного техосмотра в Украине предварительно запланирован на 2020 год. Это может вызвать серьезное падение цен на рынке б/у авто.

Подержанные авто подешевеют, если вернут ТО

Подержанные авто подешевеют, если вернут ТО

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль электромобили внедорожник бюджетный автомобиль техосмотр Лада ВАЗ Mercedes-Benz Tesla Hyundai
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Чан Джеки
Чан Джеки
вы лучше не тех осмотр пробивайте а пробейте авакова когда то рюкзаки для усех автомобилей его сынок введеть то.ждемс авакяна на рюкзак осмотре.
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