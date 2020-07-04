Ответственность за пьянство и видеофиксация нарушений ПДД – ТОП недели

Отмена уголовной ответственности за пьяное вождение, двойники на дорогах и дорогой курорт под Одессой – интересное и важное за неделю от AutoOboz.

В Украине отменили уголовную ответственность за нетрезвое вождение. Галицкий корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену уголовной и введение административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

В Староконстантинове Хмельницкой области выставили на продажу необычный Mercedes-Benz S-Class W140. За культовую "бандитскую машину 90-х" просят 25 тыс. долларов.

На одном из курортов в Одесской области сфотографировали стоянку, заполненную дорогими и экзотическими автомобилями. По-видимому, отель, при котором находится эта парковка, пользуется хорошим спросом у состоятельных украинцев.

Элитные авто на курорте под Одессой; topgir.com.ua

Один из украинских Rolls-Royce Cullinan (самый дорогой серийный внедорожник в мире) прописался в Житомире, о чем свидетельствуют фото, опубликованные в Instagram.

Rolls-Royce Cullinan, замеченный в Житомире; instagram.com/drive.luxury

Автоматическая фиксация нарушений ПДД в Украине, введенная Министерством внутренних дел, позволила выявлять на дорогах двойников авто. Автоклонов удается находить благодаря "письмам счастья", которые получают водители за нарушения.

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В сети показали фото Toyota Camry XV70 в кузове универсала повышенной проходимости. Пока такой модификации в модельном ряду нет, но автомобиль точно понравился бы покупателям.

Художник реалистично изобразил внедорожник Toyota Camry. Фото: kolesa.ru

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