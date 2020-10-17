Качество А-95, авто из США и Кореи, экономный Touareg: лучшее за неделю

Сергей Иванов Дайджест 10:10, 17.10.2020 Обновлено: 10:29, 17.10.2020

Обзор качества А-95, автомобили из США и Кореи, экономный Touareg и другие новости недели в дайджесте АвтоОбоза.

Самым большим интересом читателей на прошлой неделе пользовался обзор качества бензина A-95 на украинских АЗС. Специалисты Института потребительских экспертиз провели серьезный анализ самого популярного бензина и выяснили, на каких АЗС стоит заправляться, а где –нет.

Качество бензина А-95 в Украине в большинстве случаев соответствует нормам, но есть нюансы.
newspress.co.uk

Неожиданно большой интерес вызвало видео со служебными автомобилями спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. Оказалось, что кортеж совсем скромный.

По статистике в Украине только один из пяти покупателей авто выбирает новый, остальные вынуждены довольствоваться подержанной иномаркой, поэтому традиционно высок интерес к автомобилями из-за рубежа. АвтоОбоз разбирался сразу с двумя странами происхождения автомобильного "секонд-хэнда" – США и Южной Кореей. Оказалось, как говорят в Одессе, это две большие разницы.

Автомобили из США и Южной Кореи пользуются большим спросом в Украине.
carexportamerica.com

А замыкает наш обзор новость о самой экономичной версии популярного кроссовера Touareg. Немецким инженерам удалось сократить расход топлива этого авто до 2,6 л.

Volkswagen Touareg eHybrid.
volkswagen-newsroom.com
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