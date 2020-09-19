Новый налог для автолюбителей, Renault украинской сборки и другие новости недели – все самое важное за неделю от AutoOboz.

Верховный суд Украины разъяснил, когда пешеход обязан пропустить авто. Инцидент, послуживший поводом для судебного разбирательства, произошел три года назад в Чернигове. Оказалось, что пешеход не всегда прав и водитель может это доказать.

Многие украинские автомобилисты любят тонировать свои автомобили, однако не во всех случаях эта операция является законной. Впрочем, даже если полиция все-таки выписала штраф за затемнение стекол, он также не всегда является правомерным.

Автомобилист из Индии стал настоящим героем интернета – на видео засняли, как он мастерски паркует крупное авто в труднодоступном месте. Причем его машина – не маленький хетчбек, а крупный минивэн. Видео парковки, которое впоследствии появилось на YouTube, сняла жена автомобилиста.

Появилась вся информация о бюджетном кроссовере Renault Arkana, сборку которого наладили за ЗАЗе в рамках сотрудничества Renault Group и ЗАЗ.

Renault Arkana. Фото: . obozrevatel.com

В Украине разработали водительские права и техпаспорт нового формата. В частности, в документах появятся новые отметки. Кабинет министров Украины уже утвердил новые образцы водительских прав и техпаспорта.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4101, который предусматривает снижение порога среднерыночной стоимости легковых автомобилей. Таким образом, автомобили стоимостью от 1,2 млн грн будут облагаться транспортным налогом.