Новый 'горбатый' ЗАЗ и б/у авто за 200 евро – главное за неделю

Новый "горбатый" Запорожец, авто за 200 евро, казус с водительским удостоверением и проблемы с парковкой – самое интересное и необычное за неделю от AutoOboz.

В сети показали изображения нового ЗАЗ-965, который является реинкарнацией знаменитого "горбатого" Запорожца. Интересно, что бюджетный хэтчбек превратился в компактный кроссовер.

Рынок б/у авто в Украине находится в плохом состоянии из-за высоких цен. Поэтому многие обращаются к немецким площадкам. Там можно найти машины дешевле 200 евро.

В Германии можно купить рабочее авто дешевле 200 евро.

Американка Джейд Додд в штате Теннесси (США) обратилась в сервисный центр для обновления водительского удостоверения. Ей выдали документ с фотографией стула.

Современные двигатели по большей части рассчитаны на ресурс в 400 000 км пробега. Однако среди автомобильных "сердец" есть настоящие долгожители – моторы, которые могут проехать даже свыше 500 000 км.

9 автомобильных двигателей, которые служат свыше 500 000 км. Фото: Car and Driver

В соцсети Facebook появилось фото с необычной "парковкой" BMW 3-Series. Каким-то образом водителю удалось "загнать" свое авто на бетонные полусферы.

В Украине показали восстановленный тягач "Коминтерн", который производили на Харьковском паровозостроительном заводе в 1934-1940 годах.

Двигатель тягача объемом 15,1 л выдает всего 131 л.с. Фото: firstgear.ua

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