Новые штрафы, автолюбитель Байден и дорогие авто звезд: главное за неделю

Новые штрафы, Байден и его автомобильные предпочтения, а также престижные автомобили украинских звезд шоу-бизнеса – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

Stellantis объединил 14 известных автомобильных брендов stellantis.com

18 января 2021 года – важная дата в истории мирового автопрома – в этот день прекратили существования два автомобильных концерна – FIAT Chrysler и PSA Group. Отныне они являются частью нового мультинационального гиганта Stellantis, который объединил 14 известных автомобильных брендов.

Джо Байден за рулем своего классического Chevrolet Corvette caranddriver.com

Еще одно знаковое событие минувшей недели– вступление в должность нового Президента США Джо Байдена. Оказалось, что новый лидер самой влиятельной страны в мире является заядлым автомобилистом.

Украинских водителей ожидают большие штрафы за нарушения ПДД. В первую очередь речь идет о владельцах "евроблях", которых начали активно штрафовать. Украинская полиция получила доступ к базе данных таможни, так что теперь проверить легальность управления транспортным средством стала проще, а ситуацию прокомментировал Министр МВД Арсен Аваков.

Кроме того, депутаты хотят усилить ответственность за нарушение правил парковки, в частности, в случае, когда автомобиль неправомочно занимает место для инвалидов.

Депутаты намерены ужесточить ответственность за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. newspress.co.uk

Но, самое важное, что вновь активно обговаривается возможность ужесточение ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Peugeot 301 пополнили парк украинской полиции peugeot.ua

Контролировать безопасность на дорогах полицейские смогут на новеньких седанах Peugeot 301, большая партия которых уже затупила на службу. Помимо этого, в МВД обещают в ближайшие несколько лет увеличить количество камер автоматической фиксации до 600.

Компания DeLorean из Техаса намерена возродить любимую многими модель DeLorean DMC-12 facebook.com/deloreanmotorcompany

Интересная новость пришла из США. Компания DeLorean из Техаса намерена возродить любимую многими модель DeLorean DMC-12, в создании современной версии которой принимает участие известное итальянское ателье ItalDesign.

Ну и, наконец, АвтоОбоз с интересом изучал автопарк украинских звезд шоу-бизнеса и стоимость отдельных экземпляров.