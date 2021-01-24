Новые штрафы, автолюбитель Байден и дорогие авто звезд: главное за неделю

Новые штрафы, Байден и его автомобильные предпочтения, а также престижные автомобили украинских звезд шоу-бизнеса – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

18 января 2021 года – важная дата в истории мирового автопрома – в этот день прекратили существования два автомобильных концерна – FIAT Chrysler и PSA Group. Отныне они являются частью нового мультинационального гиганта Stellantis, который объединил 14 известных автомобильных брендов.

Еще одно знаковое событие минувшей недели– вступление в должность нового Президента США Джо Байдена. Оказалось, что новый лидер самой влиятельной страны в мире является заядлым автомобилистом.

Украинских водителей ожидают большие штрафы за нарушения ПДД. В первую очередь речь идет о владельцах "евроблях", которых начали активно штрафовать. Украинская полиция получила доступ к базе данных таможни, так что теперь проверить легальность управления транспортным средством стала проще, а ситуацию прокомментировал Министр МВД Арсен Аваков.

Кроме того, депутаты хотят усилить ответственность за нарушение правил парковки, в частности, в случае, когда автомобиль неправомочно занимает место для инвалидов.

Но, самое важное, что вновь активно обговаривается возможность ужесточение ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Контролировать безопасность на дорогах полицейские смогут на новеньких седанах Peugeot 301, большая партия которых уже затупила на службу. Помимо этого, в МВД обещают в ближайшие несколько лет увеличить количество камер автоматической фиксации до 600.

Интересная новость пришла из США. Компания DeLorean из Техаса намерена возродить любимую многими модель DeLorean DMC-12, в создании современной версии которой принимает участие известное итальянское ателье ItalDesign.

Ну и, наконец, АвтоОбоз с интересом изучал автопарк украинских звезд шоу-бизнеса и стоимость отдельных экземпляров.