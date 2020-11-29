Новые ПДД, опасные электрокары и как пользоваться 'аварийкой': дайджест недели

Нововведения в ПДД, опасные электрокары и как правильно пользоваться "аварийкой" – обзор самых читаемых автомобильных новостей недели.

Электромобили постепенно приходят на смену машинам с ДВС. Однако, стоит обратить внимание, что управление электрокаром имеет свои особенности, обусловленные его конструкцией. В некоторых случаях динамика машины может привести к ДТП.

В Украине заработали новые ПДД для водителей и пешеходов. АвтоОбоз разбирался, что же изменилось.

Многие украинские автомобилисты часто используют "аварийку" для остановки в запрещенных местах и в качестве благодарности другим водителям. Однако ПДД регламентируют использование этого сигнала в других случаях. Всего таких случаев восемь, и с вышеупомянутыми двумя они не имеют ничего общего.

Неожиданно большой интерес вызвал обзор АвтоОбоза, посвященный автомобилям для рыбаков и охотников.

Зима еще не вступила в свои права, но мы решили напомнить, как правильно прогревать автомобиль после длительной стоянки и чего не стоит делать.

Ну а самой курьезной новостью недели стал случай с британским автомобилистом, у которого автомобиль конфисковали сразу же после покупки.