Худшая дорога Украины и новые дорожные знаки — ТОП недели

Новые дорожные знаки, автомобили СССР, худшая дорога Украины и машины-долгожители вместе с любимыми украинскими электромобилями – самое интересное за неделю от AutoOboz.

"Укравтодор" внедряет запуск новой навигации на дорогах Украины, который предусматривает также и установку новых дорожных знаков. Как рассказал в Facebook глава агентства Александр Кубраков, это поможет водителям лучше ориентироваться в местности и планировать маршруты.

В автомобильном мире СССР был не очень большой выбор моделей. Согласно опубликованным фото, более широкое разнообразие наблюдалось среди грузовиков и специализированной техники.

Подмосковье, конец 70-х: Skoda-706, ГАЗ-53, ЗИЛ 130 carakoom.com

В сети показали отечественную автомагистраль, которая смело претендует на звание худшей дороги в Украине. "Убитый" участок трассы находится в Николаевщине на границе с Кировоградской областью.

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Украинцы в мае 2020 года зарегистрировали 943 электромобиля, за которые не нужно платить налоги. Это приблизительно на треть превысило прошлогодний результат. Какие электрокары украинские автомобилисты полюбили больше всего?

Chevrolet Bolt Chevrolet

В последние годы автопроизводители вывели на рынок большое количество абсолютно новых моделей. По идее, они должны были заменить старые легковушки, однако далеко не всех "старичков" компании спешат списывать со счетов.

Китайская компания Contemporary Amperex Technology Ltd, которая больше известна как CATL, создала инновационную батарею с повышенным ресурсом для электромобилей, способную выдержать пробег в 2 000 000 км.

CATL – один из крупнейших производителей батарей в мире futurecar.com

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