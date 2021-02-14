Новинки ЗАЗа, 200 камер и техосмотр в этом году: главное за неделю

Новинки ЗАЗа, 200 камер видеофиксации на украинских дорогах и возвращение техосмотра в этом году – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

Эксперты составили список автомобильных двигателей, которые способны проехать 500 000 км и быть при этом в отличном состоянии.

Эксперты составили список автомобильных моторов, способных проехать 500 000 км newspress.co.uk

В сети появились видео о том, как украинские водители вытаскивают легковыми автомобилями застрявшие в снегу грузовики и фуры.

Сколько стоят лучшие автомобили 2021 года, которые вышли в финал всеукраинской акции "Автомобиль года".

Skoda Octavia вошла в ТОП-10 претендентов на звание "Автомобиль года" в Украине Skoda

Обязательный технический осмотр автомобилей в Украине должен вернуться уже в текущем году. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

Обязательный технический осмотр автомобилей в Украине должен вернуться уже в текущем году newspress.co.uk

В Украине заработают еще 200 камер фиксации нарушений ПДД, и обнародовали список участков дорог, где они будут установлены.

В Украине увеличать количество камер фотовидеофиксации digitaloceanspaces.com

АвтоОбоз подробно рассказал, какие автомобильные новинки начали производить в Украине на заводе ЗАЗ.

Renault Arkana собирают на ЗАЗе Renault

А еще АвтоОбоз выяснил, какие автомобили хуже других противостоят ржавчине.

АвтоОбоз рассказал о машинах, которые быстрее других ржавеют shur-wayautobody.com

Ну а самый большой интерес вызвал обзор АвтоОбоза, посвященный наиболее дешевым автомобилям в Украине, которые почти не ломаются.