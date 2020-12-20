Новая "Нива", регистрация авто онлайн и "броневик" Щербаня: дайджест недели

Новая "Нива", регистрация авто онлайн и пропавший "броневик" Евгения Щербаня – обзор самых читаемых автомобильных новостей недели.

Введение нормы Евро-7 для автомобилей поставит крест на механических коробках передач newspress.co.uk

Введение нормы Евро-7 для автомобилей поставит крест на механических коробках передач. К такому неожиданному выводу пришли инженеры Volkswagen.

Mazda2 – один из примеров недорогого автомобиля, который отличается высокой надежностью mazda.com

Немецкие специалисты Ассоциации технического надзора (TUV) определили самые надежные машины из недорогих, которые можно найти на рынке б/у авто. АвтоОбоз выяснил, есть ли такие модели и в Украине.

Поставить автомобиль на учет и выполнить многие другие операции украинские автолюбители смогут онлайн newspress.co.uk

В Украине внесли изменения в порядок регистрации автомобилей. Теперь все можно оформить онлайн.

Светодиодные фары могут быстро выйти из строя, а их ремонт обойдется недешево newspress.co.uk

Светодиодные фары служат намного меньше, чем заявляют производители. И если они выходят из строя, владельцев авто ожидает дорогостоящий ремонт. К такому выводу пришел немецкий автоклуб ADAC.

Конструкция Lada Niva оказалась полна неожиданных сюрпризов youtube.com

В конструкции новой Lada Niva блогеры нашли канализационную трубу, скотч вместо стяжек и прочие нетрадиционные технические решения.

Найден бронированный седан Chevrolet Caprice украинского олигарха Евгения Щербаня topgir.com.ua

Ну а самой читаемой новостью недели стала находка пропавшего автомобиля Евгения Щербаня, украинского олигарха, которого убили в 90-х. Речь идет о бронированном Chevrolet.

Cерийный образец Chevroelt Caprice Classic chevrolet.com