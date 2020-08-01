Нарушители ПДД и дешевые б/у авто – главное за неделю

Стас Сидилев Дайджест 07:41, 1.08.2020

Обман камер фиксации нарушений ПДД, странные авто с дубликатами номеров и дешевые машины из Германии и США – все лучшее за неделю от AutoOboz.

В Запорожье один из автомобилистов сфотографировал две машины с одинаковыми номерами. Причем оба автомобиля отличаются между собой как по марке и модели, так и по цвету.

Системой автоматической видеофиксации нарушений ПДД в Украине некоторые водители определенно недовольны. Они продолжают искать пути обмана системы.

Украинцы продолжают обманывать систему видеофиксации нарушений ПДД.

В марте этого года в Украине выставили на продажу очень странный Daewoo Lanos. Несмотря на жуткий тюнинг, этот автомобиль все же обрел нового владельца.

Самый странный в мире Ланос. Фото: instagram.com/h_kharkov

Пенсионер из австралийского Сиднея нашел в своей машине выигрышный лотерейный билет на 2 миллиона долларов. Мужчина даже забыл, что купил билет на выходных.

В Украине б/у авто из Германии пользуются хорошим спросом. Но нередко среди них оказываются машины с "сюрпризом" – те, которые раньше работали в такси. Нетрудно догадаться, что от таких легковушек лучше держаться подальше.

Дешевые б/у авто из такси Германии: что они из себя представляют. Фото: autobild.de

В ближайшие несколько месяцев в Украину могут приехать десятки тысяч подержанных авто из США по привлекательным ценам. Причем речь идет не о "битках", а целых машинах.

Поток недорогих и не битых авто из США может хлынуть в Украину до конца года. Фото: actioncoin.com
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