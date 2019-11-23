Наказание за трамвай и самая дешевая Skoda Octavia 2020: главные новости недели

Неделя оказалась насыщенной различными событиями: невероятными нарушениями ПДД, удивительными находками в гаражах и необычными автомобильными новинками.

OBOZREVATEL вспомнил наиболее популярные материалы недели, которые вызвали настоящий резонанс.

Одесситка решила припарковать авто на трамвайных путях, помешав движению общественного транспорта. Дальнейшее развитие событий удалось записать на видео.

Дешевле этой модификации новая Octavia 2020 еще не попадалась Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

Skoda Octavia 2020 оказалась долгожданным автомобилем, который порадовал дизайном и крутыми технологиями. Теперь фотошпионы увидели самую дешевую версию модели.

ВАЗ 2105 поставили в гараж сразу после покупки. С того дня прошло 29 лет! Теперь гараж открыли, чтобы изучить необычную находку.

ВАЗ-2105 с пробегом 41 км бросили в гараже почти на 30 лет motor.ru

Один из самых популярных фургонов — Renault Kangoo — совсем скоро сменит поколение. Первые изображения новинки просочились в сеть.

Киевский лихач, который разогнался до 222 км/ч на Столичном шоссе, удивил всех. К сожалению, в тот день скорость превысили около 68% автомобилистов!

Новый электромобиль VW предлагает практичный салон vw.com

Tesla Model S получила очередного соперника. На этот раз Volkswagen представил необычную модель электромобиля с комфортным салоном и большим багажником.

Новости Соперник Toyota Camry от Hyundai оказался очень популярным

Как сообщал OBOZREVATEL, электрический кроссовер Mercedes EQC оказался намного дешевле Tesla Model X.

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