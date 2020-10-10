Mercedes с рекордным пробегом, возврат техосмотра и сломанный УАЗ: лучшее за неделю

Mercedes с рекордным пробегом, возврат техосмотра, сломанный УАЗ и другие новости недели в дайджесте АвтоОбоза.

С 2022 года в Украине собираются возвратить обязательный техосмотр автомобилей. Соответствующий законопроект уже согласован со всеми ведомствами, кроме одного – Государственной регуляторной службы.

Американские аналитики провели сравнили стоимость ТО и ремонта электромобилей и гибридов с машинами на ДВС. Оказалось, что электрифицированные машины требуют на обслуживание в два раза меньше денег, чем авто с обычным ДВС.

Российские блогеры обнаружили партию идеальных Mercedes-Benz S-Class (W140), которые нельзя эксплуатировать. Остается только одно – разобрать их на запчасти.

Украинский автомобильный рынок полон автомобилей со скрученным пробегом. Причем в некоторых случаях перекупщики отматывают просто грандиозные цифры. Эксперты онлайн-сервиса по продаже б/у авто назвали 6 автомобилей с рекордно скрученным пробегом.

Новый УАЗ проехал 200 метров и сломался прямо возле автосалона. Видео о гордости российского автопрома вызвало большой резонанс в Сети.