Mercedes для шпионов, фантомные Skoda и рейтинг надежности: лучшее за неделю

В Киеве обнаружили Mercedes-Benz с номерами-"перевертышами", Skoda Kodiaq для борьбы с нарушителями ПДД, рейтинг надежности мотора и другие новости недели в дайджесте АвтоОбоза.

Украинские полицейские получили новые кроссоверы Skoda Kodiaq для фантомных патрулей, которые предназначены, среди прочего, для скрытого контроля скорости.

Продукция марки Skoda пользуется стабильным спросом украинских автолюбителей. Не удивительно, что большой интерес читателей вызвала информация о производственной линейке украинского предприятия "Еврокар" в Соломоново, которое собирает автомобили для отечественного рынка.

Пока весь мир замер в ожидании нового поколения флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser, компания представила новую лимитированную версию Land Cruiser Horizon, тираж которой составит всего 400 экземпляров.

Американский сайт CarMD.com провел исследования и выяснил, у каких автомобилей чаще всего загорается индикатор неисправности двигателя (Check Engine). Издание провело опрос среди 19,5 млн владельцев автомобилей.

В Стокгольме заметили очень необычный SAAB 9-3: популярный седан превратили в 6-колесный пикап.

В сети появилось видео "битвы", которая разгорелась между двумя водителями – универсала Mercedes-Benz E-Class и трактора. Финалом этого противостояния стало ДТП, в котором больше всего пострадал зачинщик конфликта.

Ну а самой резонансной новостью минувшей недели стал Mercedes-Benz с системой изменения номерных знаков, который сняли на видео в Киеве.