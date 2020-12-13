Масло за $21 000, самые надежные SUV и Octavia Pro: дайджест недели

Замена масла за $21 000, самые надежные кроссоверы и престижная Octavia Pro из Китая – обзор самых читаемых автомобильных новостей недели.

Дорогой автомобиль требует дорогого обслуживания obozrevatel.com

Любишь кататься – люби и саночки возить. Справедливость этой пословицы, как никто другой, знает 31-летний американец Хьюстон Кроста, которому каждая замена масла в автомобиле обходится в 21 тысячу долларов.

Электромобили пока еще далеки от совершенства и уступают своим собратьям с ДВС obozrevatel.com

К неожиданному выводу пришли шведские журналисты, преодолев 2400 км по Европе. Оказалось, что путешествовать на электрокаре оказалось в три раза дороже, чем на дизельном авто.

Несоблюдение дистанции и превышение скорости не единственные причины аварий на дорогах зимой obozrevatel.com

Как сделать зимнюю езду более безопасной? AutoOboz собрал 7 самых типичных ошибок, которые допускают водители в холодное время года.

Skoda Octavia Pro из Поднебесной на 44 мм больше европейской версии obozrevatel.com

Китайцы не только любят седаны, но и хотят, чтобы они имели максимально возможную длину. Так появилась Skoda Octavia Pro, которая отличается от новой Octavia A8 удлиненной на 44 мм колесной базой.

VW Touareg пользуется заслуженной популярностью благодаря своей надежности obozrevatel.com

AutoOboz подобрал список самых надежных кроссоверов, которые реже других доставляют проблемы своим владельцам.

На создание этого "красавца" ушло 2 года кропотливного труда obozrevatel.com

Два года труда ушли на создание классического американского rat-rod умельцем из Кривого Рога. Автомобиль удивил украинских журналистов своим эффектным внешним видом и громким звучанием.