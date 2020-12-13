Масло за $21000, самые надежные SUV и Octavia Pro: дайджест недели

Замена масла за $21000, самые надежные кроссоверы и престижная Octavia Pro из Китая – обзор самых читаемых автомобильных новостей недели.

Любишь кататься, люби и саночки возить. Справедливость этой пословицы как никто другой знает 31-летний американец Хьюстон Кроста, которому каждая замена масла в автомобиле обходится в 21 тысячу долларов.

К неожиданному выводу пришли шведские журналисты, преодолев 2400 км по Европе. Оказалось, что путешествовать на электрокаре оказалось в три раза дороже, чем на дизельном авто.

Как сделать зимнюю езду более безопасной? AutoOboz собрал 7 самых типичных ошибок, которые допускают водители в холодное время года.

Китайцы не только любят седаны, но и хотят, чтобы они имели максимально возможную длину. Так появилась Skoda Octavia Pro, которая отличается от новой Octavia A8 удлиненной на 44 мм колесной базой.

AutoOboz подобрал список самых надежных кроссоверов, которые реже других доставляют проблемы своим владельцам.

Два года труда ушли на создание классического американского rat-rod умельцем из Кривого Рога. Автомобиль удивил украинских журналистов своим эффектным внешним видом и громким звучанием.