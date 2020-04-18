Лучший соперник Skoda Octavia и проблемы Tesla — ТОП недели
Очередные проблемы Tesla, китайская угроза Skoda Octavia, новый Hyundai Tucson 2021 и старый ЗАЗ за $100 – самые крутые новости недели от AutoOboz.
Бюджетный китайский автомобиль Baojun RC-5 готовится выйти на рынок. Skoda Octavia – главный соперник модели, которую совместными усилиями создали General Motors и SAIC. Купить автомобиль можно будет приблизительно за 10 000 долларов.
Geely решила победить Tesla с помощью маленького электрического кроссовера Geometry C, который отлично выглядит, сможет проехать порядка 500 км на одном заряде и окажется намного дешевле, чем Model Y.
На этом нападение на Tesla не заканчивается, ведь Fisker Ocean Force-E вооружился огромными колесами и усиленной подвеской, чтобы превратиться в самый крутой электрический внедорожник в мире.
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Сайт HUM 3D, который специализируется на создании и продаже высокодетализированных 3D-моделей, добавил в свой каталог продукцию, которая знакома каждому украинцу. Речь идёт об автомобилях ЗАЗ.
Один из наиболее интересных представителей бюджетных моделей B-класса, – Fiat Tipo – обновился, однако премьера состоится позже. Но фото компактного автомобиля уже просочились в сеть.
Дизайнеры нового Hyundai Tucson решили сделать революцию в мире кроссоверов. Четвертое поколение бестселлера готово бросить вызов конкурентам своим экстравагантным внешним видом.