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18 апреля • обновлено в 08:07
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Лучший соперник Skoda Octavia и проблемы Tesla — ТОП недели

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Очередные проблемы Tesla, китайская угроза Skoda Octavia, новый Hyundai Tucson 2021 и старый ЗАЗ за $100 – самые крутые новости недели от AutoOboz.

Бюджетный китайский автомобиль Baojun RC-5 готовится выйти на рынок. Skoda Octavia – главный соперник модели, которую совместными усилиями создали General Motors и SAIC. Купить автомобиль можно будет приблизительно за 10 000 долларов.

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

Новая Skoda Octavia получила соперника от GM

media.gm.com

Geely решила победить Tesla с помощью маленького электрического кроссовера Geometry C, который отлично выглядит, сможет проехать порядка 500 км на одном заряде и окажется намного дешевле, чем Model Y.

Кроссовер Geely Geometry C

Кроссовер Geely Geometry C

global.geely.com

На этом нападение на Tesla не заканчивается, ведь Fisker Ocean Force-E вооружился огромными колесами и усиленной подвеской, чтобы превратиться в самый крутой электрический внедорожник в мире.

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Сайт HUM 3D, который специализируется на создании и продаже высокодетализированных 3D-моделей, добавил в свой каталог продукцию, которая знакома каждому украинцу. Речь идёт об автомобилях ЗАЗ.

3D-модель ЗАЗ-968М

3D-модель ЗАЗ-968М

hum3d.com

Один из наиболее интересных представителей бюджетных моделей B-класса, – Fiat Tipo – обновился, однако премьера состоится позже. Но фото компактного автомобиля уже просочились в сеть.

Дизайнеры нового Hyundai Tucson решили сделать революцию в мире кроссоверов. Четвертое поколение бестселлера готово бросить вызов конкурентам своим экстравагантным внешним видом.

2021 Hyundai Tucson

2021 Hyundai Tucson

hyundainews.com

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
ретро внедорожник кроссовер электромобили китайский автомобиль бюджетный автомобиль Fiat Fisker Geely Skoda General Motors SAIC Hyundai ЗАЗ новые авто авто
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