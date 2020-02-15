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15 февраля • обновлено в 07:55
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Лучшие автомобили и проблемы Лада — ТОП новостей недели

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Автомобиль года в Украине-2020, проблемы с увольнениями на АвтоВАЗе, остановка производства любимого украинцами электрокара и многое другое – новости недели от AutoOboz.

Члены профессионального жюри совместно с украинцами, которые принимали участие в голосовании, выбрали Лучшие автомобили года. Кроме победителей в основных категориях, были названы лидеры в отдельных номинациях.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 претендентов разных классов и категорий

В этом году в конкурсе приняли участие 25 претендентов разных классов и категорий

За последние 10 лет количество сотрудников российской компании АвтоВАЗ, которая отвечает за производство автомобилей Лада, уменьшилось в несколько раз! Стоит отметить, что работники продолжают массово покидать предприятие. Что произошло? OBOZREVATEL разбирался, что по этому поводу думают россияне.

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Электрический кроссовер VW выехал на дороги под видом Opel

Давно не секрет, что украинские автомобилисты любят электрокары. Если вы не знали, самый популярный новый EV в Украине – дорогой кроссовер Jaguar I-Pace. Но на следующей неделе его производство остановят, даже несмотря на растущий спрос по всему миру.

Кроссовер Jaguar I-Pace – самый продаваемый новый электромобиль в Украине

Кроссовер Jaguar I-Pace – самый продаваемый новый электромобиль в Украине

jaguar.com

Чудеса: американец из штата Флорида доказал, что 107 лет – подходящий возраст для управления автомобилем. Несмотря на то, что с этим все же можно поспорить, выглядит Джо Ньюман хорошо. Его Mercedes – тоже!

107-летний водитель Mercedes

107-летний водитель Mercedes

wfla.com

Кажется, подвинуть Renault Duster на вершине сегмента компактных кроссоверов может только еще один Renault. Собственно, бюджетный Дастер получил новый стильный кузов и уже готов (ну почти) покорить европейский рынок!

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Круче VW Tiguan: новый кроссовер удивил дизайном в стиле BMW X6

В России фанаты УАЗа с нетерпением ждут соперника Toyota Land Cruiser Prado, которого им уже пообещали в компании. Новый внедорожник, похоже, скопирует дизайн японской легенды, а вот качество останется русским.

Новый УАЗ Патриот с дизайном Toyota выглядит неожиданно

Новый УАЗ Патриот с дизайном Toyota выглядит неожиданно

rg.ru

Несмотря на любовь украинцев к дорогим автомобилям, знаменитого Bugatti Veyron у нас еще ни разу не видели. Похоже, что-то изменилось! Хотя ситуация неоднозначная...

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Hyundai удивляет эффектным электромобилем

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Bugatti новые авто бюджетный автомобиль кроссовер б/у автомобиль электромобили суперкар ВАЗ Лада Jaguar Mercedes-Benz Renault Samsung Toyota УАЗ внедорожник авто
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