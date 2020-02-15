Лучшие автомобили и проблемы Лада — ТОП новостей недели

Автомобиль года в Украине-2020, проблемы с увольнениями на АвтоВАЗе, остановка производства любимого украинцами электрокара и многое другое – новости недели от AutoOboz.

Члены профессионального жюри совместно с украинцами, которые принимали участие в голосовании, выбрали Лучшие автомобили года. Кроме победителей в основных категориях, были названы лидеры в отдельных номинациях.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 претендентов разных классов и категорий

За последние 10 лет количество сотрудников российской компании АвтоВАЗ, которая отвечает за производство автомобилей Лада, уменьшилось в несколько раз! Стоит отметить, что работники продолжают массово покидать предприятие. Что произошло? OBOZREVATEL разбирался, что по этому поводу думают россияне.

Новости Электрический кроссовер VW выехал на дороги под видом Opel

Давно не секрет, что украинские автомобилисты любят электрокары. Если вы не знали, самый популярный новый EV в Украине – дорогой кроссовер Jaguar I-Pace. Но на следующей неделе его производство остановят, даже несмотря на растущий спрос по всему миру.

Кроссовер Jaguar I-Pace – самый продаваемый новый электромобиль в Украине jaguar.com

Чудеса: американец из штата Флорида доказал, что 107 лет – подходящий возраст для управления автомобилем. Несмотря на то, что с этим все же можно поспорить, выглядит Джо Ньюман хорошо. Его Mercedes – тоже!

107-летний водитель Mercedes wfla.com

Кажется, подвинуть Renault Duster на вершине сегмента компактных кроссоверов может только еще один Renault. Собственно, бюджетный Дастер получил новый стильный кузов и уже готов (ну почти) покорить европейский рынок!

В России фанаты УАЗа с нетерпением ждут соперника Toyota Land Cruiser Prado, которого им уже пообещали в компании. Новый внедорожник, похоже, скопирует дизайн японской легенды, а вот качество останется русским.

Новый УАЗ Патриот с дизайном Toyota выглядит неожиданно rg.ru

Несмотря на любовь украинцев к дорогим автомобилям, знаменитого Bugatti Veyron у нас еще ни разу не видели. Похоже, что-то изменилось! Хотя ситуация неоднозначная...

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