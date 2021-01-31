Лимузин Байдена, возвращение техосмотра и ГБО без газа: главное за неделю

Сергей Иванов Дайджест 16:50, 31.01.2021 Обновлено: 16:53, 31.01.2021

Лимузин Байдена, возвращение техосмотра и ГБО без газа – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

Brabus B63S-700 Widestar развивает мощность 700 л.с.
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Минувшая неделя принесла много интересных новостей. Например, в Киеве обнаружили редкий тюнингованный внедорожник, созданный в ателье Brabus на базе флагманского Mercedes-Benz GLS. Brabus B63S-700 Widestar имеет в своем арсенале мощный мотор, развивающий 700 л.с.

В Украине хотят вернуть техосмотр.
newspress.co.uk

В Украине планируется в 2022 году начать проведение технического осмотра транспортных средств. Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, он будет внедряться постепенно в рамках имплементации документов по евроинтеграции.

Украинские автолюбители могут остаться без газа.
newspress.co.uk

Украинские автолюбители с февраля могут остаться без газа. Вступление в силу 4 февраля Технического регламента на сжиженные газы полностью парализует рынок, поскольку в Украине отсутствуют необходимые органы сертификации.

Ford Equator будет продаваться в Китае.
Ford

В Китае показали новый кроссовер Ford Equator. Ожидается, что у дилеров новинка появится в первой половине нынешнего года.

Cadillac One.
Wikipedia

В жизни Джо Байдена за последний месяц произошло несколько серьезных изменений. Он не только стал 46-м президентом США, но и вынужден пересесть со своего любимого Chevrolet Corvette 1967 года на бронированный лимузин Cadillac One.

Мастерски выполненная копия Bentley Speed Six.
instagram.com/eugenepaparazzy

В Украине не часто увидешь редкие ретро автомобили. Однако некоторые уникальные экземпляры все-таки можно встретить на наших дорогах. АвтоОбоз собрал подборку наиболее интересных раритетов.

Suzuki S-Presso.– один из самых дешевых кроссоверов.
Suzuki

Бум на кроссоверы не утихает уже много лет. Мы решили выяснить, сколько стоит входной билет в этот класс и подготовили подборку самых доступных кроссоверов современности.

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Авто Дайджест

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