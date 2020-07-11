Lamborghini за 15 млн. грн и авто Зеленского – ТОП недели

Уникальный Lamborghini в Ривне, ржавая гаражная находка возрастом 40 лет, автомобили-близнецы в Украине и старый ЗАЗ, который завели через 10 лет – самое важное и необычное от AutoOboz.

Министерство внутренних дел Украины зарегистрировало в Ривне редкий суперкар Lamborghini Aventador SVJ. Как сообщается на странице МВД в Facebook, стоимость автомобиля составляет почти 15 миллионов гривен (более 550 тысяч долларов).

Владелец нового кроссовера Subaru XV забыл вовремя заменить масло на своем автомобиле. Очнулся он лишь в тот момент, когда на одометре машины было уже 36 315 км.

Новому Subaru забыли вовремя поменять масло. Скриншот видео

В американском штате Пенсильвания специалисты по поиску и дальнейшей продаже классических авто из компании LBI Limited обнаружили гараж, в котором на протяжении 40 лет стояли 5 Alfa Romeo.

Несколько Alfa Romeo после 40-летнего простоя отправятся на продажу. Фото: carakoom.com

В Украине выставили на продажу эксклюзивный Chevrolet Silverado 2005 года. Утверждается, что это именно тот пикап, который принимал участие в съемках сериала "Слуга народа".

Chevrolet Silverado на съемках "Слуги народа" autopark.ua

На дорогах Винницы сфотографировали яркий автомобильный тандем двух одинаковых машин. Общая стоимость замеченного кортежа – более 14 млн. грн.

Владелец ЗАЗ 966 решил "оживить" свою машину спустя 10 лет. Все это время старый Запорожец стоял на улице и ржавел. Пришло время проверить, заведется ли эта машина.

Ржавый ЗАЗ-966 попытались завести спустя 10 лет. Скриншот видео Flexiny

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