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Lamborghini за 15 млн. грн и авто Зеленского – ТОП недели

Стас Сидилев
Дайджест
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Lamborghini за 15 млн. грн и авто Зеленского – ТОП недели

Уникальный Lamborghini в Ривне, ржавая гаражная находка возрастом 40 лет, автомобили-близнецы в Украине и старый ЗАЗ, который завели через 10 лет – самое важное и необычное от AutoOboz.

Министерство внутренних дел Украины зарегистрировало в Ривне редкий суперкар Lamborghini Aventador SVJ. Как сообщается на странице МВД в Facebook, стоимость автомобиля составляет почти 15 миллионов гривен (более 550 тысяч долларов).

Владелец нового кроссовера Subaru XV забыл вовремя заменить масло на своем автомобиле. Очнулся он лишь в тот момент, когда на одометре машины было уже 36 315 км.

Новому Subaru забыли вовремя поменять масло. Скриншот видео

Новому Subaru забыли вовремя поменять масло. Скриншот видео

В американском штате Пенсильвания специалисты по поиску и дальнейшей продаже классических авто из компании LBI Limited обнаружили гараж, в котором на протяжении 40 лет стояли 5 Alfa Romeo.

Несколько Alfa Romeo после 40-летнего простоя отправятся на продажу. Фото: carakoom.com

Несколько Alfa Romeo после 40-летнего простоя отправятся на продажу. Фото: carakoom.com

В Украине выставили на продажу эксклюзивный Chevrolet Silverado 2005 года. Утверждается, что это именно тот пикап, который принимал участие в съемках сериала "Слуга народа".

Chevrolet Silverado на съемках "Слуги народа" autopark.ua

Chevrolet Silverado на съемках "Слуги народа" autopark.ua

На дорогах Винницы сфотографировали яркий автомобильный тандем двух одинаковых машин. Общая стоимость замеченного кортежа – более 14 млн. грн.

Владелец ЗАЗ 966 решил "оживить" свою машину спустя 10 лет. Все это время старый Запорожец стоял на улице и ржавел. Пришло время проверить, заведется ли эта машина.

Ржавый ЗАЗ-966 попытались завести спустя 10 лет. Скриншот видео Flexiny

Ржавый ЗАЗ-966 попытались завести спустя 10 лет. Скриншот видео Flexiny

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