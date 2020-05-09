Курьезная Лада и заброшенные BMW с Mercedes — ТОП недели

Заброшенные BMW, неприличная Лада, улучшение безопасности электромобилей и даже 90-летняя звезда Инстаграма из Украины – новости недели от AutoOboz.

Появились фото брошенных и покрытых пылью трех представителей "большой немецкой тройки" – Mercedes S-Class, BMW 7-Series и Audi A8 L. Автомобили были засняты на разборке рядом друг с другом в Индии.

Брошенные Audi и BMW Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

АвтоВАЗ запатентовал название для новой модели Лада. Зарегистрированное имя звучит очень странно, неоднозначно и даже неприлично. Остается только гадать, какой автомобиль появится с таким названием.

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В конце марта компания BYD отрапортовала о том, что создала для электромобилей сверхпрочную батарею. Теперь подобный аккумулятор создал ещё один китайский автопризводитель – стартап Aiways.

У 90-летней жительницы Закарпатья недавно появился аккаунт в соцсети Instagram. В нём она публикует различные видео из своей повседневной жизни, одним из которых стал ролик с заездом на спорткаре по полю.

90-летняя украинка на Ford Mustang скриншот видео

В Сети давно ходили слухи о том, что Suzuki Jimny должен получить пятидверную версию (данный автомобиль всегда выпускался только в трёхдверном кузове). И вот недавно появились фото такой новинки.

Suzuki Jimny 5-door indianautosblog.com

Любительский тюнинг изначально появился как возможность улучшить автомобиль. Но владелец этого ВАЗ-2108 просто упустил момент, когда все вышло из-под контроля.

Странный тюнинг ВАЗ-2108 carakoom.com

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