Кроссовер за $7 тысяч и проблемы для пьяниц: топ резонансных новостей за неделю

Уходящая автомобильная неделя получилась яркой: с амбициозными изменениями в законодательстве для борьбы с пьяными водителями, а также с большим количеством кроссоверов и неожиданным Nissan.

OBOZREVATEL собрал популярные материалы, которые заинтересовали автомобилистов и не только.

В Украине анонсировали "сюрприз" для пьяных водителей. Заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко рассказал о европейском опыте и жестких мерах, которые позволят побороть пьянство за рулем.

Renault Triber является одним из самых дешевых семиместных кроссоверов group.renault.com

Новый кроссовер Renault за 7 тыс. долларов, который намного дешевле "Рено Дастер", оказался невероятно успешным на рынке. Теперь главная задача компании – обеспечить соответствующее высокому спросу предложение и разобраться с планами появления модели на глобальном рынке.

Новости Главные отличия Skoda Octavia 2020 от старой модели

Mitsubishi создала компактный, но очень вместительный и практичный кроссовер. Новинка получила яркий дизайн и высокий дорожный просвет, который пригодится на плохих дорогах.

Nissan Sentra 2020 – опасный соперник Skoda Octavia nissan-global.com

Skoda Octavia 2020 только появилась, но уже получила главного соперника от Nissan. Компактная Sentra 2020 выглядит стильно благодаря унаследованному от старших седанов дизайну. Интерьер в стиле Nissan Juke 2020 понравится молодым покупателям.

Kia Optima 2020 сочетает элегантный силуэт с агрессивными элементами kia.com

Новая Kia Optima 2020 модельного года составит конкуренцию Toyota Camry. Седан удивил своим необычным дизайном, который наверняка поспособствует высоким продажам.

Дизайн электромобиля SsangYong Korando E100 будет напоминать концепт e-SIV EV smotor.com

Корейский бренд SsangYong готовит свой первый электромобиль. На волне трендов им станет компактный кроссовер, запасу хода которого позавидуют многие потенциальные соперники. За основу для новинки возьмут SsangYong Korando 2019.

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