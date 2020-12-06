Красим в белый цвет, меняем права и рисуем 'Москвич-2140': дайджест недели

В Туркменистане решили перекрасить все авто в белый цвет, "Паспортный сервис" начал выдавать водительские удостоверения, а талантливый украинский дизайнер показал проект "Москвича-2140" – обзор самых читаемых автомобильных новостей недели.

Большой резонанс вызвала новость из Туркменистана, где власти решили перекрасить все автомобили в белый цвет. Отмечается, что, запрет распространяется даже на те темные детали, установка которых предусмотрена в таком виде заводом-изготовителем.

Украинский дизайнер Роман Прядько показал, как мог бы выглядеть советский "Москвич-2140", если бы он выпускался сегодня. Художник сохранил характерный ретро-облик автомобиля, но при этом добавил много современных черт.

Для патрульной полиции Украины закупили кроссоверы Skoda Kodiaq. Всего таких машин четыре, они будут использоваться так называемым фантомными (скрытыми) патрулями.

В центре "Паспортный сервис" в Киеве проводится пилотный проект в сфере обмена и выдачи водительского удостоверения. АвтоОбоз выяснил, во сколько обойдется эта услуга и какие документы нужно иметь с собой.

Lanos – некогда наиболее популярная новая машина в Украине. Но и сегодня подержанные экземпляры пользуются спросом на вторичном рынке. АвтоОбоз разбирался, в каком состоянии и по какой цене можно приобрести украино-корейский бестселлер.