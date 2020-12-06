Красим в белый цвет, меняем права и рисуем "Москвич-2140": дайджест недели

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Дайджест
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Красим в белый цвет, меняем права и рисуем 'Москвич-2140': дайджест недели

В Туркменистане решили перекрасить все авто в белый цвет, "Паспортный сервис" начал выдавать водительские удостоверения, а талантливый украинский дизайнер показал проект "Москвича-2140" – обзор самых читаемых автомобильных новостей недели.

В Туркменистане решили перекрасить все авто в белый цвет

Большой резонанс вызвала новость из Туркменистана, где власти решили перекрасить все автомобили в белый цвет. Отмечается, что, запрет распространяется даже на те темные детали, установка которых предусмотрена в таком виде заводом-изготовителем.

MOSKVICH-2140 concept 2020

Украинский дизайнер Роман Прядько показал, как мог бы выглядеть советский "Москвич-2140", если бы он выпускался сегодня. Художник сохранил характерный ретро-облик автомобиля, но при этом добавил много современных черт.

Skoda Kodiaq

Для патрульной полиции Украины закупили кроссоверы Skoda Kodiaq. Всего таких машин четыре, они будут использоваться так называемым фантомными (скрытыми) патрулями.

"Паспортный сервис" в Киеве начал обменивать и выдавать водительские удостоверения

В центре "Паспортный сервис" в Киеве проводится пилотный проект в сфере обмена и выдачи водительского удостоверения. АвтоОбоз выяснил, во сколько обойдется эта услуга и какие документы нужно иметь с собой.

Lanos – один из любимых автомобилей украинцев

Lanos – некогда наиболее популярная новая машина в Украине. Но и сегодня подержанные экземпляры пользуются спросом на вторичном рынке. АвтоОбоз разбирался, в каком состоянии и по какой цене можно приобрести украино-корейский бестселлер.

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