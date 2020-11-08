Коллекция ретро за $44 млн, авто по цене iPhone 12, конкуренты Land Cruiser: дайджест недели

Коллекция авто за $44 млн, автомобили по цене iPhone 12, конкуренты для Land Cruiser и другие новости недели в дайджесте АвтоОбоза.

Большой интерес вызвало сообщение от одного из топ менеджеров Hyundai, что в компании рассматривают возможность вывести на рынок конкурента знаменитому Toyota Land Cruiser. Причем, ранее о подобной машине намекали и в родственной компании Kia.

В США можно совершить практически любое преступление, но при наличии хорошего адвоката уйти от ответственности или минимизировать потери. Но если вы решили уклониться от уплаты налогов, пощады не ждите, у вас отберут все! Так и случилось с Наджибом Каном, который долгое время строил свою инвестиционную пирамиду, параллельно собирая редкие антикварные и экзотических автомобили. В итоге вся его коллекция из 240 машин, аксессуаров и оборудования ушла с молотка за рекордную сумму.

В Украине четыре из пяти приобретаемых автомобилей относятся к категории б/у. АвтоОбоз подготовил обзор автомобилей, которые лучше не приобретать, чтобы не потерять свои деньги.

Любители автомобильной экзотики на минувшей неделе могли познакомиться со многими незаурядными проектами современных мастеров, но в АвтоОбозе не забывают об интересных спорткарах недалекого прошлого.

Недавно компания Apple презентовала iPhone 12, а мы в свою очередь попытались найти автомобили, которые можно приобрести в Украине по цене этого смартфона.

Ну и, конечно же, как без статистики, ведь украинцы в октябре установили очередной рекорд. Нет, не по количеству заболевших COVID-19, а по количеству приобретенных новых автомобилей. Во всяком случае, так утверждает Ассоциация "Укравтопром".