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Как сделать шину из клейкой ленты: видео

1.1тЧитать новость на украинском

Механики с канала Life OD выяснили, что если вместо шины использовать 20 рулонов клейкой ленты, то в результате получится на удивление прочный заменитель обыкновенный резиновой шины.

Правда, заменить такую "шину" будет довольно непросто. Да и отправиться в дальний путь не получится, пишет "Популярная механика".

Об управляемых заносах можно тоже забыть, как и в принципе о большой скорости. Но этот эксперимент еще раз доказывает, насколько широким может быть применение обыкновенного технологического скотча.

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Тема
Автоприколы
Объекты
Автомобильавто
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