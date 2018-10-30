Одни автовладельцы утверждают, что топливный фильтр следует "обновлять" на каждом втором ТО. По мнению же других, этот "расходник" безупречно справляется со своими обязанностями на протяжении чуть ли не всего срока службы машины. Так с какой же периодичностью на самом деле нужно менять процеживающий горючку элемент? Даже самые далекие от техники водители знают, что топливный фильтр призван очищать продукт "питания" транспортного средства от всевозможных загрязнений: пыли, песчинок, мусора — в общем, от всего того, чему не место в цилиндрах двигателя.

На современных машинах "проверка" топлива проходит в два этапа: сначала "грязь" отсеивает фильтр грубой очистки (мелкая капроновая сетка перед бензонасосом), а затем — фильтр тонкой очистки. Последний бывает двух видов: выносной, то есть расположенный вне топливного бака (под днищем автомобиля или под капотом), а также встроенный, являющийся частью топливного модуля или, иначе говоря, насоса. На дизельных машинах используются исключительно выносные — это обусловлено тем, что в них, помимо фильтра, прячутся датчик и пробка слива воды, а нередко и система подогрева. Что же до бензиновых авто, то в них в наши дни чаще встречаются встроенные фильтры — от выносных автостроители мало-помалу отказываются в виду несовершенства конструкции. Тем не менее, они еще есть — их широко используют такие производители, как, скажем, Volkswagen.

Жаркие споры автовладельцев относительно периодичности замены топливного фильтра связаны как раз с безграмотностью "диванных экспертов" — далеко не все знают тех вещей, о которых мы говорили в предыдущих абзацах. Те же, кто о разновидностях "расходника" наслышан, понимают — срок службы элемента напрямую зависит от того, где он располагается.

Так, выносные фильтры тонкой очистки изготовители, как правило, рекомендуют менять на 30 000—40 000 километров пробега, в то время как встроенные — не ранее, чем через 100 000 км, а то и вообще не трогать. Почему? Да потому что демонтаж старого элемента подразумевает разборку бензонасоса, а для этого на некоторых моделях необходимо еще и снимать топливный бак. Вот и делают их на совесть, чтобы лишний раз не лезть в систему.

Стоит отметить, что к замене выносного фильтра, расположенного, как мы уже сказали, под днищем машины или под капотом, следует подходить максимально осторожно. Ведь ни тот, ни другой вариант не подразумевает "стерильности" — сколько подводящие шланги и соединения не отмывай, а песчинки и мелкая грязь все равно налипнут и, как следствие, забьют сопла топливных форсунок.

Менять фильтр — не важно, выносной или встроенный — чаще, чем велит автостроитель, никакого смысла нет. Если, конечно, автомобиль не просит об этом сам повышенным расходом горючки, потерей тяги, перебоями или троением мотора. Но и "забивать" на топливный сервис крайне не рекомендуется: вы же не хотите сократить ресурс бензонасоса?