Изменения в ПДД и дешевые электромобили: главное за неделю

Чем запомнилась уходящая автомобильная неделя? Почти не ломающимися кроссоверами, сомнительным российским внедорожником и важными изменениями в ПДД.

OBOZREVATEL подводит итоги автомобильной недели главными новостями в одной подборке.

В Верховной Раде приняли законопроект, который регулирует перемещение лиц, движущихся в колесных креслах (колясках). Подразумеваются новые нормы и строгие требования.

Новости Каким будет конкурент Renault Duster от Skoda

Опубликован рейтинг наиболее надежных кроссоверов современности. Какие модели отметили высокими оценками?

Лада Нива 2020 отправилась в производство, но его уже остановили лада.онлайн

Лада Нива опять разочаровала поклонников и, возможно, порадовала ненавистников. Обновленный внедорожник только отправился в производство, однако большое количество технических проблем вынудило остановить конвейер.

Не секрет, что электромобили сегодня довольно дороги. Тем не менее, эксперты прогнозируют значительное снижение цен в ближайшее время.

Салон Cowin FX11 выглядит стильно Cowin Auto

Бюджетный кроссовер Chery – самая свежая новинка китайского производителя. Автомобиль уже удивил своим стильным и современным интерьером, нетипичным для дешевых моделей.

Новый электромобиль из Швейцарии удивил смелыми решениями, которые не демонстрировала даже Tesla.

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