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7 декабря • обновлено в 18:56
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Изменения в ПДД и дешевые электромобили: главное за неделю

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Чем запомнилась уходящая автомобильная неделя? Почти не ломающимися кроссоверами, сомнительным российским внедорожником и важными изменениями в ПДД.

OBOZREVATEL подводит итоги автомобильной недели главными новостями в одной подборке.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто Лада ВАЗ внедорожник кроссовер электромобили ПДД Chery рейтинг
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