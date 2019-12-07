Изменения в ПДД и дешевые электромобили: главное за неделю

Чем запомнилась уходящая автомобильная неделя? Почти не ломающимися кроссоверами, сомнительным российским внедорожником и важными изменениями в ПДД.
OBOZREVATEL подводит итоги автомобильной недели главными новостями в одной подборке.
В Верховной Раде приняли законопроект, который регулирует перемещение лиц, движущихся в колесных креслах (колясках). Подразумеваются новые нормы и строгие требования.
Опубликован рейтинг наиболее надежных кроссоверов современности. Какие модели отметили высокими оценками?
Лада Нива 2020 отправилась в производство, но его уже остановили
лада.онлайн
Лада Нива опять разочаровала поклонников и, возможно, порадовала ненавистников. Обновленный внедорожник только отправился в производство, однако большое количество технических проблем вынудило остановить конвейер.
Не секрет, что электромобили сегодня довольно дороги. Тем не менее, эксперты прогнозируют значительное снижение цен в ближайшее время.
Салон Cowin FX11 выглядит стильно
Cowin Auto
Бюджетный кроссовер Chery – самая свежая новинка китайского производителя. Автомобиль уже удивил своим стильным и современным интерьером, нетипичным для дешевых моделей.
Новый электромобиль из Швейцарии удивил смелыми решениями, которые не демонстрировала даже Tesla.
Rinspeed MetroSnap имеет автономное управление и способен разгоняться до 85 км/ч
rinspeed.eu
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