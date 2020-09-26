Неамериканский "американец", немецкая Lada Niva и другие новости недели в дайджесте АвтоОбоза.

В США эксперты составили рейтинг самых американских автомобилей – машин с высокой степенью локализация производства в Северной Америке. Интересно, что первое место в списке занял автомобиль, который не разрабатывали ни в Америке, ни в Канаде – Ford Ranger T6.

Ford Ranger. Фото: media.ford.com

В сети появился рендер, на котором изображен крупный кроссовер Lada Alta. Автомобиль кажется больше по размерам, чем Lada Niva и компактный Xray, который построен на базе Renault Sandero Stepway.

Компания Partisan Motors, которая была создана в Германии выходцами из России, решила заняться выпуском глубоко доработанной Lada Niva. Фирма опубликовала первые изображения такой машины и рассказала о технических моментах.

Lada 4x4 50th Anniversary Limited Edition. Фото: facebook.com/partisanmotors

В Украине выставили на продажу б/у автомобиль с существенно скрученным пробегом. У 9-летнего Mercedes-Benz E-Class выпуска отмотали как минимум 525 тыс. км.

Житель Украины долгое время охотился за идеальным подержанным Mercedes. В итоге он купил в Японии Mercedes-Benz E-Class поколения W210, на одометре которого – чуть меньше 24 тыс. км.

С 1 октября по 1 мая автомобилисты должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов в дневное время суток. За нарушение этого правила полиция нередко выписывает штраф, хотя на деле такое наказание очень спорно.