Готовимся к зиме, дешевые электрокары из Китая и гибридный Ford: дайджест недели

Готовимся к зиме, дешевые электрокары из Китая, гибридный Ford и другие новости в дайджесте АвтоОбоза.

Британцы из CarW решили выяснить, какое авто окажется быстрее – бензиновое, дизельное или плагин-гибридное. Для этого они испытали на треке три автомобиля премиум-класса. Результаты тестов оказались неожиданными.

Сразу два материала, посвященные зимней резине, вызвали читательский интерес. Первый был посвящен вопросу своевременной смены резины. Второй – самым частым и серьезным ошибкам, которые происходят при "переобувке" автомобиля на зиму.

Компания Ford приступила к выпуску нового кроссовера – Kuga Hybrid. Особенностью новинки стала высокая автономность хода – 1000 км, а также небольшой расход топлива – в смешанном цикле он составляет 5,4 л/100 км.

Рынок электромобилей в Украине, как и спрос, растет. За пять лет на дорогах появилось около 25 тыс. электрокаров, но покупатели хотят еще. В очередном обзоре АвтоОбоза – электромобили из КНР, которые можно приобрести частным образом или через посредников.