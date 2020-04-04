Электромобиль Ланос и новый Renault Logan 2021 — ТОП недели

Электромобиль Ланос, кладбище новых электромобилей Volkswagen, новый Renault Logan 2021 и необычный Hyundai – лучшие новости недели от AutoOboz.

У нового VW ID.3 возникли проблемы, связанные с программным обеспечением. Автомобили еще далеки от понятия готового продукта и, по-сути, представляют собой полуфабрикаты, которые складируют под открытым небом.

VW ID.3 volkswagen-newsroom.com

Электромобиль ЗАЗ Ланос становится все ближе благодаря первым изображениям, которые демонстрируют его дизайн. Украинский электромобиль выполнен на базе стандартного ЗАЗ Ланос, однако его пришлось модифицировать под требования нового времени.

Электромобиль ЗАЗ Ланос 2021

Китайский автогигант BYD давно выпускает электромобили, но на этот раз он "копнул глубже". Компания создала для розеточных авто батарею, которая отличается колоссальной безопасностью и обладает высокой плотностью энергии.

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Мы уже можем посмотреть на возможный дизайн Renault Logan 2021. Бюджетная модель Рено получит совсем другую внешность, которая сделает новый Логан непохожим на предшественника.

Новый Renault Logan 2021 получит стильный дизайн kolesa.ru

Большой кроссовер Hyundai Palisade получил крутую спортивную модификацию, за которой скоро выстроится очередь покупателей. Желающих приобрести новинку появилось действительно много.

Спортивный Hyundai Palisade N hyundai.com

Баварцы подтвердили, что в 2022 году начнут выпуск водородного BMW X5, однако тираж будет небольшим, поскольку пока что топливо остается дорогим, а необходимая заправочная инфраструктура находится в слабо развитом состоянии.

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