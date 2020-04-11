ДВС вместо электромотора и Rolls-Royce в райцентре — главное за неделю

Инновации Mazda, самый странный Гелендваген, ДТП на новой BMW сразу после покупки и множество других интересных автомобилей – все самое важное за неделю от AutoOboz.

Одной из главных проблем любого электромобиля является большая и тяжелая батарея. Но, чем крупнее блок, тем выше запас хода. Mazda предлагает отказаться от большой батареи в пользу компактного роторного ДВС, который будет выполнять функции генератора электроэнергии.

Электрический кроссовер Mazda MX-30 media.mazda.com

Дизайнер задумал творческий проект по созданию маленького Mercedes G-class. Наверняка компактная версия знаменитого немецкого внедорожника сделала бы модель еще популярнее. Но в какой-то момент 3D-проект начал напоминать Лада Нива.

Необычное ДТП произошло в Балтиморе, штат Мэриленд. Американец забрал свою новую БМВ у дилера и уже через какое-то время его протаранил кроссовер (в левый бок). От удара водитель "пятерки" потерял управление, сошёл с дороги и врезался в столб.

Разбитая BMW M5 с пробегом 11 км facebook.com/KarachiTrack

Британские дилеры Skoda столкнулись с проблемой – все экземпляры электромобиля Citigo-e iV, предназначенные для местного рынка, распроданы. Поэтому в британском представительстве компании решили остановить продажи автомобиля, заказы на него больше не принимают.

Первый электромобиль Skoda оказался очень популярным skoda-auto.com

Российский седан Lada Priora не выпускается уже почти как 2 года, тем не менее, в продаже появился как раз такой автомобиль. Он абсолютно новый и не имеет пробега.

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Rolls-Royce Cullinan является самым дорогим серийным внедорожником в мире, и, по идее, увидеть такой автомобиль можно лишь в городах, имеющих статус крупного финансового центра. Однако, бывают и исключения.

Rolls-Royce Cullinan в небольшом райцентре Украины instagram.com/auto_novograd

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