ДВС вместо электромотора и Rolls-Royce в райцентре — главное за неделю

Инновации Mazda, самый странный Гелендваген, ДТП на новой BMW сразу после покупки и множество других интересных автомобилей – все самое важное за неделю от AutoOboz.
Одной из главных проблем любого электромобиля является большая и тяжелая батарея. Но, чем крупнее блок, тем выше запас хода. Mazda предлагает отказаться от большой батареи в пользу компактного роторного ДВС, который будет выполнять функции генератора электроэнергии.
Электрический кроссовер Mazda MX-30
media.mazda.com
Дизайнер задумал творческий проект по созданию маленького Mercedes G-class. Наверняка компактная версия знаменитого немецкого внедорожника сделала бы модель еще популярнее. Но в какой-то момент 3D-проект начал напоминать Лада Нива.
Необычное ДТП произошло в Балтиморе, штат Мэриленд. Американец забрал свою новую БМВ у дилера и уже через какое-то время его протаранил кроссовер (в левый бок). От удара водитель "пятерки" потерял управление, сошёл с дороги и врезался в столб.
Разбитая BMW M5 с пробегом 11 км
facebook.com/KarachiTrack
Британские дилеры Skoda столкнулись с проблемой – все экземпляры электромобиля Citigo-e iV, предназначенные для местного рынка, распроданы. Поэтому в британском представительстве компании решили остановить продажи автомобиля, заказы на него больше не принимают.
Первый электромобиль Skoda оказался очень популярным
skoda-auto.com
Российский седан Lada Priora не выпускается уже почти как 2 года, тем не менее, в продаже появился как раз такой автомобиль. Он абсолютно новый и не имеет пробега.
ЧИТАЙТЕ: Бросили без дела: на фото показали кладбище новых авто длиной 100 км
Rolls-Royce Cullinan является самым дорогим серийным внедорожником в мире, и, по идее, увидеть такой автомобиль можно лишь в городах, имеющих статус крупного финансового центра. Однако, бывают и исключения.
Rolls-Royce Cullinan в небольшом райцентре Украины
instagram.com/auto_novograd
ЧИТАЙТЕ: Самый крутой кроссовер Toyota показали на фото и видео
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.