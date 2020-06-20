Дорогая растаможка и парковка Богдана поперек дороги – ТОП недели

Дорогая растаможка, парковка Богдана поперек дороги, ДТП на хорошей дороге и самый дешевый кроссовер Hyundai – интересное и важное за неделю от AutoOboz.

Согласно новому проекту постановления МВД Украины, покупателям б/у авто нужно будет предоставить дополнительный документ при регистрации, который обойдется в дополнительную плату.

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На пограничном пункте пропуска во Львовской области сфотографировали редчайший Lamborghini Aventador SVJ. Всего в мире существует 800 таких авто. Суперкар обошелся владельцу в $660 000, из которых около $500 000 – стоимость машины.

Lamborghini Aventador SVJ за $500 000 заметили во Львовской области (coolcarsofua.club)

В Киеве заметили очередного героя парковки. Причем им оказался довольно известный политик – Андрей Богдан – бывший глава Офиса президента Владимира Зеленского.

Новая Toyota Supra A90 не так давно поступила в продажу в США по цене около $50 000. Но потенциальный покупатель уже разбил машину после того, как решил проверить новинку на дороге.

Заднеприводный спорткар Тойота Супра получил серьезные повреждения (thedrive.com)

Недавно на eBay за немалые 100 000 долларов продали мотоцикл 1977 года выпуска. На вид это вполне обычный байк, однако среди коллекционеров и фанатов его называют "Ferrari среди мотоциклов".

Мотоцикл MV Agusta 850SS (eBay)

Hyundai Venue является самым дешевым кроссовером бренда по цене от $17 000. Теперь автомобиль получил стильное обновление дизайна. Такая модель называется Hyundai Venue Flux.

Hyundai Venue показали в стильном исполнении (hyundai.com)

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