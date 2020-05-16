Главная Новости
16 мая • обновлено в 16:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Дайджест

Дешевые б/у авто, лучшая машина СССР и штрафы по-новому — главное за неделю

14.8т
Читать материал на украинском

Множество дешевых б/у авто, лучший электромобиль в мире, штрафы по-новому и даже самый крутой автомобиль СССР – невероятные машины и скоростные новости недели от AutoOboz.

Германия является одной из тех стран, где б/у авто стоят очень дешево. Причем некоторые машины отдают за сущие копейки. Например, при желании можно даже найти авто за... 50 евро.

Ford Mondeo 1996 г.в.

Ford Mondeo 1996 г.в.

mobile.de

Специалисты назвали лучшие б/у авто стоимостью до 4000 долларов. Главными критериями были надежность, практичность, стоимость обслуживания и, собственно, доступность.

Peugeot 107

Peugeot 107

peugeot.com

Новый китайский электромобиль BYD Han EV готовится к продажам в Китае. Производитель уже анонсировал выход модели в Европе. Новинка получила революционную "неубиваемую" батарею.

Новый BYD Han EV с крутой батареей

Новый BYD Han EV с крутой батареей

byd.com

Теперь штрафы за нарушение ПДД в Украине будем платить по-новому. Специальные баллы, которыми можно было "рассчитаться" за нарушения, отменены – платить придется сразу.

ЧИТАЙТЕ: Голодная диета: почему нельзя ездить "на лампочке"

В СССР у населения не было большого выбора на автомобильном рынке. Умельцы создавали удивительные транспортные средства из тех машин, которые стояли в гараже. Но самый интересный экземпляр под названием "Салют" появился к 1980 году в Донецке.

Самая длинная машина в мире – "Американская мечта" – будет восстановлена после нескольких лет забвения. Автомобиль официально признан самой длинной машиной в мире, о чем есть соответствующая запись в Книге рекордов Гиннеса. Длина авто превышает 30 м.

Самый длинный в мире автомобиль достигает в длину 100 футов (30 м)

Самый длинный в мире автомобиль достигает в длину 100 футов (30 м)

motor1.com

ЧИТАЙТЕ: Брошенные в пустыне автомобили продают за бесценок

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
китайский автомобиль суперкар СССР бюджетный автомобиль нарушения штрафы ПДД покупка авто ретро б/у автомобиль электромобили новые авто авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
0
Смешно
10
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Дайджест

Коронавирус. Самое важное

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги