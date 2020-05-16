Дешевые б/у авто, лучшая машина СССР и штрафы по-новому — главное за неделю

Множество дешевых б/у авто, лучший электромобиль в мире, штрафы по-новому и даже самый крутой автомобиль СССР – невероятные машины и скоростные новости недели от AutoOboz.
Германия является одной из тех стран, где б/у авто стоят очень дешево. Причем некоторые машины отдают за сущие копейки. Например, при желании можно даже найти авто за... 50 евро.
Ford Mondeo 1996 г.в.
mobile.de
Специалисты назвали лучшие б/у авто стоимостью до 4000 долларов. Главными критериями были надежность, практичность, стоимость обслуживания и, собственно, доступность.
Peugeot 107
peugeot.com
Новый китайский электромобиль BYD Han EV готовится к продажам в Китае. Производитель уже анонсировал выход модели в Европе. Новинка получила революционную "неубиваемую" батарею.
Новый BYD Han EV с крутой батареей
byd.com
Теперь штрафы за нарушение ПДД в Украине будем платить по-новому. Специальные баллы, которыми можно было "рассчитаться" за нарушения, отменены – платить придется сразу.
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В СССР у населения не было большого выбора на автомобильном рынке. Умельцы создавали удивительные транспортные средства из тех машин, которые стояли в гараже. Но самый интересный экземпляр под названием "Салют" появился к 1980 году в Донецке.
Самая длинная машина в мире – "Американская мечта" – будет восстановлена после нескольких лет забвения. Автомобиль официально признан самой длинной машиной в мире, о чем есть соответствующая запись в Книге рекордов Гиннеса. Длина авто превышает 30 м.
Самый длинный в мире автомобиль достигает в длину 100 футов (30 м)
motor1.com
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