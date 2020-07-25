Дешевые б/у авто из Германии и богатые нарушители ПДД – ТОП недели
Дешевые б/у авто из Германии, богатые нарушители ПДД в Киеве, очень дешевая Tesla и борьба с беспределом на дорогах – главное за неделю от AutoOboz.
Журналисты посетили в Германии одну из площадок по продаже очень дешевых авто и сделали небольшой обзор старых машин по цене от 190 до 699 евро.
На данный момент кроссовер Tesla Model Y является наиболее популярным электромобилем компании. Но в Тесла решили расширить аудиторию. Теперь автомобиль можно забрать всего за $4500.
Возле столичного аэропорта "Жуляны" сфотографировали два самых дорогих внедорожника в мире – кроссоверы Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.
На видео показали, как в центре Киева кортеж из двух премиальных автомобилей – Mercedes G-class и Toyota Land Cruiser 200 – нарушает ПДД и проезжает по встречной прямо перед авто полиции.
Введение системы автофиксации нарушений ПДД в Украине понравилось не всем автомобилистам. Многие сразу же стали прятать и маскировать номера своих машин.
В Украине стартовала профилактическая отработка полицейскими патрулями автомобильных дорог "Безопасное шоссе". В операции задействуют 400 экипажей.