Дешевые б/у авто из Германии и богатые нарушители ПДД – ТОП недели

Дешевые б/у авто из Германии, богатые нарушители ПДД в Киеве, очень дешевая Tesla и борьба с беспределом на дорогах – главное за неделю от AutoOboz.

Журналисты посетили в Германии одну из площадок по продаже очень дешевых авто и сделали небольшой обзор старых машин по цене от 190 до 699 евро.

На данный момент кроссовер Tesla Model Y является наиболее популярным электромобилем компании. Но в Тесла решили расширить аудиторию. Теперь автомобиль можно забрать всего за $4500.

Популярный кроссовер Tesla Model Y можно забрать за $4500. Фото: electrek.co

Возле столичного аэропорта "Жуляны" сфотографировали два самых дорогих внедорожника в мире – кроссоверы Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan в одном кадре. Фото: vehicles.exclusive

На видео показали, как в центре Киева кортеж из двух премиальных автомобилей – Mercedes G-class и Toyota Land Cruiser 200 – нарушает ПДД и проезжает по встречной прямо перед авто полиции.

Введение системы автофиксации нарушений ПДД в Украине понравилось не всем автомобилистам. Многие сразу же стали прятать и маскировать номера своих машин.

Вот так автомобилист скрыл номер. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Украине стартовала профилактическая отработка полицейскими патрулями автомобильных дорог "Безопасное шоссе". В операции задействуют 400 экипажей.