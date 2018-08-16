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Сезон молний в Украине: что нужно знать автолюбителям

3.3т

Синоптики прогнозируют, что в Украине, особенно на юге и востоке, в августе будет много гроз и молний. Это не самые лучшие условия для поездки на авто. Как автолюбителям уберечь себя от удара молнии? Конечно, легковой автомобиль на дороге – хорошая мишень для молнии. Но не всё так грустно, об этом сообщает Автоблог.

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Прежде всего, электрические разряды привлекают в основном высокие автомобили с длинной радиоантенной. Кроме того, если человек сидит внутри машины и не касается металлических деталей, то ему молния не угрожает. Это доказано физикой. Почему? Потому что в этом случае весь заряд электричества уйдет в землю. А вот электроника, электрическая проводка, Антиблокировочная система, и другие системы из-за удара молнии, конечно, скорее всего, выйдут из строя. И тогда придется тратить значительную сумму денег на их восстановление.

Но главное – сохранить свое собственное здоровье. Поэтому, пожалуйста, во время дождя с громом и молнией соблюдайте правила безопасности. Они обычные. Что делать при молниях? Прежде всего, при грозовом фронте следует остановить автомобиль, заглушить мотор, закрыть окна, выключить радиоприемник и убрать антенну (если это технически возможно).

Лучше всего, чтобы рядом не было линий электропередач. Не касайтесь металлических деталей! Не забудьте включить "аварийку" в том случае, если вы остановились на обочине или у края проезжей части.

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Украина
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Источник:Автоблог
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