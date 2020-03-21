Брошенные Форды и Лады, крутой ЗАЗ и китайский ответ Skoda Octavia — главное за неделю

Множество брошенных машин, китайская угроза Skoda Octavia, старый Запорожец из будущего и другие классные машины – все самое интересное и важное за неделю от AutoOboz.

Сложно объяснить, почему новые внедорожники Ford простояли без надобности более 15 лет, но это действительно так. При этом все они в отличном состоянии.

Покинутые внедорожники Ford David Chambers, facebook.com

Новая Skoda Octavia никому не дает покоя. В особенности переживают китайские производители, которые один за другим создают очередных соперников чешского бестселлера.

В свое время автомобили Лада добрались даже до Шотландии. Теперь в нерабочем состоянии заслуженно "отдыхают" на свалке, покрываясь толстым слоем ржавчины.

Выброшенные Lada в Шотландии UK Garage Finds, Facebook

Tesla наконец-то объявила о выходе на рынок нового электромобиля и даже успела назвать его своей наиболее успешной моделью.

В сети показали классный Запорожец на базе ЗАЗ Таврия, который так и не отправился в производство. Несмотря на более чем 30-летний возраст, спортивное купе по-прежнему выглядит как автомобиль из будущего.

ЗАЗ-1104 должен был стать спортивным автомобилем autotheme.info

VW Nivus станет самым стильным из компактных кроссоверов немецкого бренда. Мы уже знаем о новинке довольно много!

Стильный и современный кроссовер Volkswagen Nivus показали на фото vw.com

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!