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21 марта • обновлено в 08:03
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Брошенные Форды и Лады, крутой ЗАЗ и китайский ответ Skoda Octavia — главное за неделю

2.6т
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Множество брошенных машин, китайская угроза Skoda Octavia, старый Запорожец из будущего и другие классные машины – все самое интересное и важное за неделю от AutoOboz.

Сложно объяснить, почему новые внедорожники Ford простояли без надобности более 15 лет, но это действительно так. При этом все они в отличном состоянии.

Покинутые внедорожники Ford

Покинутые внедорожники Ford

David Chambers, facebook.com

Новая Skoda Octavia никому не дает покоя. В особенности переживают китайские производители, которые один за другим создают очередных соперников чешского бестселлера.

В свое время автомобили Лада добрались даже до Шотландии. Теперь в нерабочем состоянии заслуженно "отдыхают" на свалке, покрываясь толстым слоем ржавчины.

Выброшенные Lada в Шотландии

Выброшенные Lada в Шотландии

UK Garage Finds, Facebook

Tesla наконец-то объявила о выходе на рынок нового электромобиля и даже успела назвать его своей наиболее успешной моделью.

В сети показали классный Запорожец на базе ЗАЗ Таврия, который так и не отправился в производство. Несмотря на более чем 30-летний возраст, спортивное купе по-прежнему выглядит как автомобиль из будущего.

ЗАЗ-1104 должен был стать спортивным автомобилем

ЗАЗ-1104 должен был стать спортивным автомобилем

autotheme.info

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Стильный и современный кроссовер Volkswagen Nivus показали на фото

Стильный и современный кроссовер Volkswagen Nivus показали на фото

vw.com

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
General Motors внедорожник новые авто б/у автомобиль ЗАЗ Лада ВАЗ кроссовер Ford SAIC Skoda Volkswagen Tesla китайский автомобиль бюджетный автомобиль электромобили авто
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