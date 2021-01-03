BMW с минимальным пробегом, угон года и грузовик "Украина": лучшее за неделю

В Германии в продажи 35-летний BMW с пробегом 428 км, в США угнали Tesla со скрипкой Амати, а в Украине построили вездеход "Украина" – дайджест самых читаемых новостей минувшей недели

На продажу в Германии выставили BMW 635 CSi 1985 года выпуска. Уникальность лота заключалась в том, что на одометре машины – всего 428 км. Не удивительно, что автомобиль был продан за внушительную сумму.

BMW 635 CSi 1985 года autowp.com

Угоном года называют похищение в Лос-Анджелесе электрокара Tesla. Сам факт кражи авто вряд ли стал бы предметом обсуждения, если бы в салоне машины беспечный владелец не оставил скрипку Амати, стоимость которой исчисляется шестизначной цифрой.

Угоном года называют похищение в Лос-Анджелесе электрокара Tesla со скрипкой Амати в салоне obozrevatel.com

Еще одной интересной новостью стал видеосюжет о двух украинских умельцах из города Збараж в Тернопольской области, которые построили внедорожник на базе ГАЗ-66. Машину назвали "Украина", а на создание вездехода ушло 3 года и почти 25 тысяч долларов.

Самодельный грузовик "Украина" из Тернопольской области Скриншот видео

Украинские специалисты в области автомобильной светотехники опубликовали видео, в котором показали, как можно решить одну из самых распространенных проблем – слабый свет заднего хода. Заменив обычные лампы на LED, качество освещения можно улучшить в 4 раза.

Заменив обычные лампы на LED, качество освещения можно улучшить в 4 раза obozrevatel.com

Карантинные ограничения и социальное дистанцирование вызвали настоящий бум на рынке домов на колесах. У некоторых производителей портфель заказов расписан на много месяцев. Например, у американской компании Outside Van очередь за моделью Elevate стоимостью в $290 тысяч достигает 9 месяцев.

Кемпер Outside Van Elevate стоит минимум $290 тысяч outsidevan.com

Алкоголь и управление автомобилем – несовместимы! Авто Обоз напоминает – будьте ответственны и не садитесь за руль после бурно проведенных выходных. А чтобы понимать, как долго сохраняется в организме алкоголь, мы подготовили специальную таблицу, учитывающую вес человека и крепость алкоголя.

Авто Обоз напоминает – будьте ответственны и не садитесь за руль после бурно проведенных выходных obozrevatel.com

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