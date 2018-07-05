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"Чем мы нагрешили?" В сети показали ужасы украинской дороги

1.9тЧитать новость на украинском

В сети показали ужасы окружной дороги на Черкасщине. Местные жители сравнили проезжую часть неподалеку от областного центра с противотанковыми рвами.

Соответствующие фото на своей странице в Facebook показал заведующий уманским отделом газеты "Вечерние Черкассы" Владимир Гамалица. На них видно, что вместо ровного асфальта на дорогах образовались огромные ямы.

На тот момент они еще и были заполненные дождевой водой.

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"Четыре часа от Умани до Черкасс – это… Мне интересно, чем мы все так согрешили, что нас карают такими дорогами?" – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, коммунальное предприятие "Киевавтодор" собирается отремонтировать дорожное покрытие на улице Леонтовича в центре столицы по 77 тыс. грн за квадратный метр.

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Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
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