Bugatti представил самый дорогой в мире автомобиль: фото и видео "красавца"

Французский производитель люксовых автомобилей Bugatti представил на Женевском автосалоне эксклюзивный спорткар La voiture noire (фр. "черный автомобиль").

Коллекционер, имя которого не называется, уже купил его за 11 млн евро, сообщается на официальном сайте концерна (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Машина оснащена 16-цилиндровым двигателем объемом восемь литров и мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил. Она способна разогнаться до 100 километров в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость La Voiture Noire - 420 километров в час.

Bugatti La Voiture Noire Сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire Сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire Сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire Сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire Сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire Сайт Bugatti

Bugatti La Voiture Noire Сайт Bugatti

Кузов двухдверного спортивного автомобиля изготовлен из черного карбона и дополнен вставками из углепластика. Каждая деталь машины сделана вручную.

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"La Voiture Noire - это больше, чем просто воспоминание об Atlantic. Мы отдаем дань давним традициям, Франции и творчеству Жана Бугатти. В то же время мы переносим неординарные технологии, эстетику и экстремальную роскошь в новую эпоху", - рассказал глава компании Стефан Винкельман, имея в виду модель 57 SC Atlantic, которая была разработана Жаном Бугатти в 1930-х годах.

Автомобиль La Voiture Noire компания выпустила к 110-летию Bugatti.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый британский автомобильный бренд Rolls-Royce представил новую модель купе Sweptail, выпущенную в единичном экземпляре.

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