Как купить б/у авто в Украине по цене "евробляхи": топ иномарок от $550

Несмотря на то, что украинский рынок б/у авто довольно велик, наши автолюбители в большинстве его игнорируют и продолжают отдавать предпочтение машинам из Европы и США.

АвтоОбоз разобрался, сколько стоят наиболее популярные б/у модели Volkswagen, Ford, Renault, Skoda и Opel – именно они являются фаворитами среди украинцев, которые выбирают автомобиль на вторичном рынке за рубежом.

VW Golf

Компактный немецкий хэтчбек – один из лидеров по импорту в Украину из европейских стран. Причина – невероятная популярность во многих государствах ЕС. Но и в нашей стране на рынке подержанных машин много предложений, которые уже не требуют растаможки.

Самый доступный вариант, который удалось найти, – Volkswagen Golf 1998 года (второе поколение). За машину просят всего $550 (около 15,5 тыс. грн). Это сравнимая с авто из Европы сумма, но растаможка не нужна, ведь машина уже на украинских номерах. Тем не менее, условный "гость" из Германии или Чехии похвастается намного более приятным техническим состоянием.

VW Golf за 550 долларов Фото: скриншот auto.ria.com

В нашем же случае пробег составляет 400 000 км. Неизвестно, может ли машина ездить, ведь в объявлении говорится о необходимости ремонта двигателя и КПП. С другой стороны, отметка "не на ходу" не указана.

VW Golf за 550 долларов Фото: скриншот auto.ria.com

Ford Fusion

Хэтчбек среднего класса Ford Fosus почти так же популярен для пригона из ЕС, как и VW Golf. Но в случае покупки автомобиля из США абсолютным бестселлером является седан Ford Fusion. Нам эта модель намного лучше знакома как Mondeo.

Ford Mondeo за 1150 долларов Фото: скриншот auto.ria.com

Наиболее доступное предложение на ходу оценивают в $1150 (почти 33 тыс. грн). Автомобиль 1994 года выпуска с пробегом 320 000 км. Машина старая и выглядит уставшей. Транспортное средство требует определенного ремонта, продавец отмечает это в объявлении. Но можно ехать сразу после покупки.

Ford Mondeo за 1150 долларов Фото: скриншот auto.ria.com

Renault Megane

Французский хэтчбек среднего класса несколько проигрывает своим соперникам в практичности, но довольно надежен и хорошо выглядит в каждом поколении. К тому же, на европейском вторичном рынке очень большой выбор. С какой суммой можно подойти к этой модели в Украине?

Старый, но довольно симпатичный хэтчбек 1996 года предлагают за $2150 (61 тыс. грн) с пробегом 190 000 км. Есть экземпляры дешевле и новее, но они после ДТП и не на ходу.

Renault Megane за 2150 долларов Фото: скриншот auto.ria.com

Судя по фото, этот автомобиль в нормальном состоянии и не требует серьезного ремонта. Но при покупке б/у машины всегда нужно уделять пристальное внимание технической составляющей, чтобы не "попасть на деньги" в дальнейшем. Владелец установил ГБО, для многих покупателей это важный момент.

Skoda Octavia

Предложений по продаже чешского бестселлера в Украине очень много – модель невероятно популярна. Начать можно уже с $1800, при этом за авто 2017 года – но только в том случае, если вам нужна куча деталей, ведь автомобиль после ДТП с критическими повреждениями.

Skoda Octavia за 3100 долларов Фото: скриншот auto.ria.com

Рабочие варианты дороже – самый дешевый стоит $3100 (88 тыс. грн). Пробег равен 280 000 км. На фото б/у Skoda Octavia в хорошем состоянии. По заявлению продавца, фото соответствуют действительности. Машина оснащена бензиновым двигателем объемом 1,8 л в связке с механической КПП – все должно быть надежно.

Skoda Octavia за 3100 долларов Фото: скриншот auto.ria.com

Opel Astra

Opel Astra разных поколений является одной из наиболее доступных моделей не только на вторичном рынке Евросоюза. В Украине это одна из самых дешевых иномарок.

Есть вариант за $500, но машина после ДТП в откровенно плохом состоянии. Если искать экземпляр на ходу – можно потратить $900 (25,5 тыс. грн) за седан с пробегом 211 000 км. Автомобиль 1997 года, совсем не новый, но и просят за него немного.

Opel Astra за 900 долларов Фото: скриншот auto.ria.com

Компактная машина требует некоторого ремонта, связанного с кузовными работами – необходимо что-то сделать с прогрессирующей коррозией, которая хорошо видна на фото. Но этот автомобиль ездит, двигатель и коробка передач работают.

Opel Astra за 900 долларов Фото: скриншот auto.ria.com

Недавно OBOZREVATEL приводил подробную инструкцию по покупке подержанного автомобиля из США со всеми ценами. Это направление очень популярно среди украинцев, но существуют "подводные камни".